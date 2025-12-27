Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Cantante anunció su retiro de la música tras sentirse ignorado: “Nadie me ayuda”

Karlos Rosé, cantante de bachata, sorprende a sus seguidores al anunciar su retiro debido a la falta de apoyo.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Cantante anunció su retiro de la música
Cantante anunció su retiro de la música. Imagen de Freepik

El cantante de bachata Karlos Rosé sorprendió a sus seguidores con un mensaje en sus redes sociales en el que anunció su retiro de la música. En la publicación, el artista expresó su frustración por la falta de apoyo que ha sentido a lo largo de su carrera.

Según Karlos, a pesar de haber lanzado varias canciones y de contar con una base de seguidores, no ha recibido la atención ni el respaldo necesario para seguir adelante.“A mí nadie quiere ayudarme”, declaró el cantante, visiblemente decepcionado por lo que considera una falta de interés hacia su música.

Artículos relacionados

¿Por qué Karlos Rosé decidió retirarse de la música?

Karlos Rosé, conocido por temas como “Un mal sueño” y “Ya no me muero por nadie”, señaló que siente que la industria no ha respondido a sus esfuerzos, lo que lo llevó a tomar la difícil decisión de alejarse de la música.

“La gente no está en mí”, agregó, mencionando que, a pesar de su trabajo, no ha logrado el reconocimiento que esperaba. El cantante dejó claro que su salida es una forma de dejar espacio para otros artistas que, según él, pueden recibir el apoyo que él no ha tenido.

El anuncio de Karlos Rosé generó una rápida respuesta entre sus seguidores, quienes mostraron su preocupación y, en muchos casos, le pidieron que reconsiderara su decisión.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el cantante dominicano que se retiró de la música?

En los comentarios, muchos fans le expresaron que no compartían su visión de falta de apoyo. Le recordaron que tiene una base sólida de oyentes, con más de 270 mil oyentes mensuales en Spotify.

"Te apoyan más de 270 mil personas cada mes", le señalaron algunos seguidores, mostrando su desacuerdo con su visión de no recibir apoyo. Además, algunos fans lo alentaron a seguir adelante, destacando su talento y sugiriendo que podría necesitar un cambio de dirección musical para avanzar en su carrera.

“Tienes demasiado talento, solo te falta un poco de enfoque”, le escribieron, ofreciéndose incluso para colaborar con él en nuevos proyectos.

¿Qué sucedió con Ana del Castillo y el sonidista durante el concierto?
(Foto de Freepik)

Aunque Karlos Rosé ha anunciado su retiro de la música, aún queda la duda sobre si su decisión será permanente o solo un descanso temporal.

La industria musical es conocida por sus altibajos, y muchos artistas pasan por períodos de incertidumbre y frustración. Los seguidores del cantante parecen confiar en que este momento de desánimo pasará, y algunos esperan que el artista reconsidere su decisión y regrese a la música.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Luis Alfonso Talento nacional

Luis Alfonso rompió en llanto de amor por serenata que su hijo le dio: "Gracias, papá"

Agustín, el hijo menor de Luis Alfonso, no solo hizo llorar a su papá, también a los internautas que ven el video cantándole.

Kris R. le respondió a Pirlo Blessd

Kris R. rompió el silencio y le respondió a Pirlo tras su tiradera a él y a Blessd: así suena

Kris R. se le fue con todo a Pirlo en su tiradera "EL TESTIGO (RIP PIRLO)" y le sacó audios de su expareja a la luz.

Sale a la luz video de Ryan Castro con una misteriosa mujer: ¿su nueva pareja? Ryan Castro

Sale a la luz video de Ryan Castro con una misteriosa mujer: ¿su nueva pareja?

Sale a la luz un video de Ryan Castro en redes sociales en el que fue visto con una mujer y especulan que es su nueva pareja.

Lo más superlike

La Segura avergüenza a su esposo, Ignacio Baladán, con video dando detalle íntimo. La Segura

Ignacio Baladán sorprendió a La Segura con un lujoso regalo, el empaque causó risas

Baladán le regaló a La Segura un costoso reloj, pero lo que realmente robó las risas fue el divertido y elaborado empaque que usó.

La madre de Isabelle Marciniak conmovió al con su emotivo mensaje Viral

Mamá de la gimnasta que falleció de cáncer a sus 18 años conmueve con su despedida

Esclerosis Lateral Amiotrófica Salud

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la enfermedad que padece la actriz Yolanda Andrade?

Ángela Aguilar comparte foto con Nodal y un gesto da de qué hablar Ángela Aguilar

Ángela Aguilar muestra un momento romántico con Nodal, pero el gesto del mexicano despertó dudas

Campanita y Valentino La casa de los famosos

Campanita sorprende al aparecer bailando con Valentino tras sus declaraciones para La casa de los famosos