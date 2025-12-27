Cantante anunció su retiro de la música tras sentirse ignorado: “Nadie me ayuda”

El cantante de bachata Karlos Rosé sorprendió a sus seguidores con un mensaje en sus redes sociales en el que anunció su retiro de la música. En la publicación, el artista expresó su frustración por la falta de apoyo que ha sentido a lo largo de su carrera.

Según Karlos, a pesar de haber lanzado varias canciones y de contar con una base de seguidores, no ha recibido la atención ni el respaldo necesario para seguir adelante.“A mí nadie quiere ayudarme”, declaró el cantante, visiblemente decepcionado por lo que considera una falta de interés hacia su música.

¿Por qué Karlos Rosé decidió retirarse de la música?

Karlos Rosé, conocido por temas como “Un mal sueño” y “Ya no me muero por nadie”, señaló que siente que la industria no ha respondido a sus esfuerzos, lo que lo llevó a tomar la difícil decisión de alejarse de la música.

“La gente no está en mí”, agregó, mencionando que, a pesar de su trabajo, no ha logrado el reconocimiento que esperaba. El cantante dejó claro que su salida es una forma de dejar espacio para otros artistas que, según él, pueden recibir el apoyo que él no ha tenido.

El anuncio de Karlos Rosé generó una rápida respuesta entre sus seguidores, quienes mostraron su preocupación y, en muchos casos, le pidieron que reconsiderara su decisión.

¿Cuál fue el cantante dominicano que se retiró de la música?

En los comentarios, muchos fans le expresaron que no compartían su visión de falta de apoyo. Le recordaron que tiene una base sólida de oyentes, con más de 270 mil oyentes mensuales en Spotify.

"Te apoyan más de 270 mil personas cada mes", le señalaron algunos seguidores, mostrando su desacuerdo con su visión de no recibir apoyo. Además, algunos fans lo alentaron a seguir adelante, destacando su talento y sugiriendo que podría necesitar un cambio de dirección musical para avanzar en su carrera.

“Tienes demasiado talento, solo te falta un poco de enfoque”, le escribieron, ofreciéndose incluso para colaborar con él en nuevos proyectos.

Aunque Karlos Rosé ha anunciado su retiro de la música, aún queda la duda sobre si su decisión será permanente o solo un descanso temporal.

La industria musical es conocida por sus altibajos, y muchos artistas pasan por períodos de incertidumbre y frustración. Los seguidores del cantante parecen confiar en que este momento de desánimo pasará, y algunos esperan que el artista reconsidere su decisión y regrese a la música.