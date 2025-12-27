Mamá de la gimnasta que falleció de cáncer a sus 18 años conmueve con su despedida

El deporte brasileño ha sufrido una dolorosa pérdida con el fallecimiento de Isabelle Marciniak, una de sus figuras más prometedoras en la gimnasia rítmica.

A sus 18 años, Isabelle luchaba contra un linfoma de Hodgkin, enfermedad que finalmente terminó con su vida el 24 de diciembre.

Su partida dejó un vacío profundo en la familia, amigos y seguidores. Sin embargo, fueron las palabras de su madre, Michelle Marciniak, las que más resonaron en las redes sociales y en el corazón de aquellos que conocieron a Isabelle, no solo como atleta, sino también como una joven llena de sueños y determinación.

¿Qué dijo la madre de Isabelle Marciniak sobre su hija?

En un mensaje que rápidamente se viralizó, Michelle compartió con sus seguidores la desgarradora noticia de la partida de Isabelle. En una historia de Instagram, Michelle escribió:

Nuestra hija se durmió hasta la muerte. Hoy descansa después de una lucha intensa por la vida

Michelle aprovechó la ocasión para destacar la fortaleza de Isabelle a lo largo de su enfermedad, recordando la lucha de su hija en los últimos meses.

La madre expresó su amor y orgullo por Isabelle, reconociendo lo difícil que había sido para la joven enfrentar la enfermedad a tan corta edad, pero también lo valiente que fue en cada paso de su proceso.

El mensaje no solo fue una despedida personal, sino también un agradecimiento a todos aquellos que apoyaron a Isabelle durante su tratamiento, especialmente a la comunidad de gimnasia y a sus seres queridos.

Michelle también se mostró agradecida por todo el amor y las muestras de cariño que recibió su hija mientras aún luchaba por su vida.

(Foto FreePik)

¿Cómo describió Michelle a su hija Isabelle Marciniak en su mensaje de despedida?

En su publicación, Michelle continuó describiendo a Isabelle como una joven que cumplió su papel con orgullo. "Querida Belle o Isa para muchos, cumpliste con honor tu papel de hija, amiga y atleta. Tus padres están muy orgullosos de ti", escribió.

Michelle también destacó la importancia de lo que Isabelle representaba para su familia: "Todavía duele mucho tu partida, cuida de tus padres desde allí arriba", añadió.