Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Mamá de la gimnasta que falleció de cáncer a sus 18 años conmueve con su despedida

La madre de Isabelle Marciniak, joven promesa de la gimnasia brasileña, conmovió al con su emotivo mensaje tras su muerte.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
La madre de Isabelle Marciniak conmovió al con su emotivo mensaje
La madre de Isabelle Marciniak conmovió al con su emotivo mensaje. Foto Freepik

El deporte brasileño ha sufrido una dolorosa pérdida con el fallecimiento de Isabelle Marciniak, una de sus figuras más prometedoras en la gimnasia rítmica.

A sus 18 años, Isabelle luchaba contra un linfoma de Hodgkin, enfermedad que finalmente terminó con su vida el 24 de diciembre.

Su partida dejó un vacío profundo en la familia, amigos y seguidores. Sin embargo, fueron las palabras de su madre, Michelle Marciniak, las que más resonaron en las redes sociales y en el corazón de aquellos que conocieron a Isabelle, no solo como atleta, sino también como una joven llena de sueños y determinación.

Artículos relacionados

¿Qué dijo la madre de Isabelle Marciniak sobre su hija?

En un mensaje que rápidamente se viralizó, Michelle compartió con sus seguidores la desgarradora noticia de la partida de Isabelle. En una historia de Instagram, Michelle escribió:

Nuestra hija se durmió hasta la muerte. Hoy descansa después de una lucha intensa por la vida

Michelle aprovechó la ocasión para destacar la fortaleza de Isabelle a lo largo de su enfermedad, recordando la lucha de su hija en los últimos meses.

La madre expresó su amor y orgullo por Isabelle, reconociendo lo difícil que había sido para la joven enfrentar la enfermedad a tan corta edad, pero también lo valiente que fue en cada paso de su proceso.

El mensaje no solo fue una despedida personal, sino también un agradecimiento a todos aquellos que apoyaron a Isabelle durante su tratamiento, especialmente a la comunidad de gimnasia y a sus seres queridos.

Artículos relacionados

Michelle también se mostró agradecida por todo el amor y las muestras de cariño que recibió su hija mientras aún luchaba por su vida.

Gimnasta falleció por complejo movimiento
(Foto FreePik)

¿Cómo describió Michelle a su hija Isabelle Marciniak en su mensaje de despedida?

En su publicación, Michelle continuó describiendo a Isabelle como una joven que cumplió su papel con orgullo. "Querida Belle o Isa para muchos, cumpliste con honor tu papel de hija, amiga y atleta. Tus padres están muy orgullosos de ti", escribió.

Michelle también destacó la importancia de lo que Isabelle representaba para su familia: "Todavía duele mucho tu partida, cuida de tus padres desde allí arriba", añadió.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Universidad Tecnología

Top 5 de las carreras universitarias que la IA recomienda NO estudiar en 2026

La IA determina que no se trata de carreras universitarias "malas", solo que es necesario saberlas enfocar para el futuro.

Reconocida presentadora colombiana confirmó su ruptura al estar cerca de casarse: así lo anunció Talento nacional

Estas fueron las separaciones y rupturas más comentadas del 2025: Karina García, Paola Rey y más

Varias parejas queridas y mediáticas de la farándula colombiana decidieron poner punto final a sus historias de amor a lo largo del 2025.

Reconocido influencer lleva al mar a 50 abuelitos, y así reaccionaron Viral

Reconocido influencer colombiano llevó al mar a 50 abuelitos, y así reaccionaron

Un reconocido influencer sorprendió en Navidad 2025 al cumplir el sueño de 50 adultos mayores: ir al mar por primera vez.

Lo más superlike

Falleció hijo de reconocida periodista Viral

Falleció hijo de reconocida periodista tras varios días en la UCI: “Se fue en paz, abrazado por mí”

Falleció hijo de reconocida periodista chilena a los cinco meses; esto es lo que se sabe del caso.

Esclerosis Lateral Amiotrófica Salud

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la enfermedad que padece la actriz Yolanda Andrade?

Kris R. le respondió a Pirlo Blessd

Kris R. rompió el silencio y le respondió a Pirlo tras su tiradera a él y a Blessd: así suena

Ángela Aguilar comparte foto con Nodal y un gesto da de qué hablar Ángela Aguilar

Ángela Aguilar muestra un momento romántico con Nodal, pero el gesto del mexicano despertó dudas

Campanita y Valentino La casa de los famosos

Campanita sorprende al aparecer bailando con Valentino tras sus declaraciones para La casa de los famosos