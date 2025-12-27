Paola Turbay conmovió al recordar a su padre tras 5 años de su fallecimiento

El 27 de diciembre de 2020, Paola Turbay vivió una de las pérdidas más duras de su vida: su padre, Gabriel Turbay, falleció a causa de complicaciones derivadas del COVID-19.

Este sábado, al cumplirse cinco años de su partida, la exreina de belleza y empresaria compartió un mensaje en sus redes sociales en el que recordó a su papá con emoción y nostalgia.

En su publicación, Paola expresó que, aunque el tiempo ha pasado, su padre sigue estando presente en su vida. “Hace cinco años mi papá pasó a otro plano. Se fue con la cabeza lúcida y llena de ideas”, escribió.

Paola destacó cómo el legado de su padre sigue siendo una parte fundamental de su vida. A través de su mensaje, recordó cómo, de manera inesperada, en algunos momentos de su vida, se siente como si su papá estuviera cerca.

Paola relató que, a veces, empieza a cantar canciones que su padre solía cantar, o incluso siente su presencia en el aire, como si estuviera mirándola y sonriendo.

La exreina también compartió cómo su padre, además de ser un hombre con un gran sentido del humor, le dejó valiosas lecciones de vida, como la importancia del respeto por la naturaleza, la justicia y la equidad. Estos valores siguen guiando su vida, según explicó en su mensaje.

El legado de Gabriel Turbay sigue siendo una influencia constante en la vida de Paola, quien ha hablado en varias ocasiones sobre los valores que su padre le transmitió.

Además de ser una persona llena de vitalidad y sabiduría, Gabriel dejó en su hija una profunda comprensión sobre la importancia de la familia, la justicia y el respeto por los demás.

En su publicación de aniversario, Paola recordó cómo su padre vivió con amor cada momento de su vida y cómo siempre trató de encontrar belleza en las pequeñas cosas.

A pesar del dolor de su partida, Paola enfatizó que el vacío dejado por Gabriel Turbay sigue siendo llenado poco a poco con los recuerdos y enseñanzas que dejó en su familia.