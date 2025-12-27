Campanita sorprende al aparecer bailando con Valentino tras sus declaraciones para La casa de los famosos

El participante de La casa de los famosos Colombia volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de compartir un video que tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores.

Campanita publicó en Instagram un clip en el que aparece bailando junto a Valentino en medio de lo que parece ser una noche de fiesta, una escena que llamó la atención debido a declaraciones previas del creador de contenido.

El momento generó conversación porque, semanas atrás, Campanita había confesado públicamente que una de las personas que no le gustaría ver dentro del reality sería precisamente Valentino.

¿Qué dijo Campanita sobre Valentino en La casa de los famosos Colombia?

Antes de que circulara el video, Campanita había sido claro al expresar su opinión sobre Valentino en el contexto del reality. En declaraciones previas, aseguró que no le gustaría compartir espacio con él dentro de La casa de los famosos Colombia, pese a que aclaró que no lo conoce personalmente.

Según explicó, la percepción que tiene de Valentino es la de una persona “engreída y prepotente”, características que —de acuerdo con su experiencia— no encajan con su forma de relacionarse ni con el tipo de personas con las que suele llevarse bien. Campanita fue enfático en señalar que se trata de una impresión basada en lo que ha visto públicamente, y no en una experiencia directa.

No obstante, también dejó abierta la posibilidad de que su percepción pueda cambiar. Reconoció que los realities suelen sacar facetas distintas de las personas y que, en caso de coincidir dentro de la casa, no entraría con una actitud negativa ni predispuesta. Para él, la convivencia es un factor clave y prefiere permitir que las relaciones fluyan de manera natural.

¿Qué decía el video que compartieron Campanita y Valentino?

El video que desató la conversación fue grabado durante la Feria de Cali, donde tanto Campanita como Valentino se encuentran disfrutando de las celebraciones de la ciudad. En las imágenes, ambos aparecen bailando juntos en lo que parece ser una discoteca, en un ambiente relajado y festivo.

El clip fue compartido inicialmente por Valentino y estaba acompañado del caption: “Yo después de agarrarme con @campanita hahaha”, un mensaje que muchos interpretaron como una referencia burlesca a las declaraciones previas de Campanita sobre él. Lejos de generar tensión, el tono del mensaje parecía apuntar al humor.

Campanita, por su parte, reposteó el video en sus historias y añadió un mensaje que no pasó desapercibido: “Que pase lo que tenga que pasar”.

¿Cuándo comienza La casa de los famosos Colombia 2026?

La nueva temporada de La casa de los famosos Colombia está cada vez más cerca. El reality más comentado del país llegará a las pantallas de Canal RCN el próximo 12 de enero, marcando el inicio de una edición que promete intensas emociones, convivencia, conflictos y sorpresas.

El gran estreno será a las 8:00 p. m., y los televidentes podrán seguir cada detalle descargando la app de Canal RCN para no perderse ningún momento del programa. Como es habitual, el reality estará acompañado de análisis, reacciones y contenido exclusivo a través de plataformas digitales.

Además, Karen y Vicky continuarán al frente del aftershow, donde comentarán todo lo que ocurra dentro de la casa y profundizarán en las historias que se desarrollen entre los participantes.