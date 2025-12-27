Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la enfermedad que padece la actriz Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade padece Esclerosis Lateral Amiotrófica y compartió la difícil experiencia tras su diagnóstico.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Esclerosis Lateral Amiotrófica
Yolanda Andrade y su batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica. (Fotos: Freepik)

La actriz y presentadora mexicana Yolanda Andrade sorprendió recientemente a sus seguidores al anunciar que fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa que afecta el sistema nervioso y limita progresivamente los movimientos del cuerpo.

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica según Mayo Clinic?

Según Mayo Clinic, la esperanza de vida en quienes padecen ELA Bulbar es de tres a cinco años.

Existen dos formas principales de ELA: la Bulbar, que afecta la voz y los músculos de la boca; y la Medular o espinal, que provoca pérdida de fuerza en brazos y piernas.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran dificultad para caminar, tropiezos, debilidad en extremidades, calambres, problemas al tragar y dificultad para mantener la postura.

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal.

Esclerosis Lateral Amiotrófica
Yolanda Andrade y su batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica. (Foto: Freepik)

Estas células nerviosas son responsables de transmitir las señales que permiten al cerebro controlar el movimiento de los músculos.

La degeneración de estas neuronas impide iniciar movimientos voluntarios y provoca debilidad muscular.

¿Cómo enfrenta Yolanda Andrade su enfermedad degenerativa?

A través de un mensaje en Instagram, Yolanda Andrade compartió con sus millones de seguidores los desafíos que enfrenta desde que recibió la fatal noticia de su enfermedad.

“Han sido días difíciles desde que me diagnosticaron ELA. Ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y mis seres queridos”, comentó la presentadora, quien además agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido de sus amigos y seguidores.

Yolanda explicó que su padecimiento tiene “picos”: hay días en los que se siente bien y otros en los que no puede caminar, hablar o moverse.

Esclerosis Lateral Amiotrófica
Yolanda Andrade y su batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica. (Foto: Freepik)

A pesar de la gravedad del diagnóstico, ha decidido compartir su experiencia para generar conciencia sobre la enfermedad y agradecer el apoyo recibido.

Recientemente también compartió que su mente, muy enfocada en el trabajo, necesitaba un descanso, y que la enfermedad le dio la señal para tomarse tiempo para sí misma.

Luego de revelar su reciente diagnóstico, muchos de sus seguidores le han expresado a la actriz mexicana todo su apoyo para afrontar esta enfermedad.

