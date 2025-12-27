Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ángela Aguilar muestra un momento romántico con Nodal, pero el gesto del mexicano despertó dudas

Un gesto de Christian Nodal en una foto navideña con Ángela Aguilar despertó dudas sobre su amor.

Ángela Aguilar muestra momento romántico con Nodal y despierta dudas. (Foto: AFP)

Ángela Aguilar compartió un emotivo momento junto a su esposo, Christian Nodal, con una imagen que habló por sí sola; no obstante, un detalle en la fotografía llamó la atención de los seguidores y desató comentarios en redes sociales.

¿Qué mostró Ángela Aguilar que causó sensación en redes?

A través de su cuenta personal de Instagram, Ángela Aguilar compartió una imagen en la que aparece junto a Christian Nodal en un ambiente navideño.

En la fotografía, ambos lucen muy elegantes: ella viste un vestido vinotinto de terciopelo, mientras que el cantante mexicano aparece con un traje de corbatín y un toque del mismo color del vestido de su esposa.

Ángela Aguilar aparece junto a su esposo dándole un tierno beso con los ojos cerrados y visiblemente enamorada; sin embargo, el gesto de Nodal en la imagen no pasó desapercibido entre los internautas, quienes reaccionaron de inmediato.

Ángela Aguilar muestra momento romántico con Nodal y despierta dudas. (Foto: AFP)

Cabe recordar que, desde que se hizo pública su relación, la pareja ha estado en el ojo del huracán en medio de diversas polémicas relacionadas con el inicio de su historia de amor.

Recientemente, surgieron rumores por una supuesta cercanía del cantante con una violinista que lo acompañaba durante su gira musical, en los que no solo se le atribuía un intercambio de miradas, sino que, además, se llegó a decir que la violinista habría sido despedida tras hacerse virales los videos en los que se le ve mirando y coqueteando con Nodal.

¿Por qué el gesto de Nodal junto a Ángela Aguilar llamó tanto la atención?

Más allá de mostrar un momento romántico en el que Angela Aguilar compartió junto a un emotivo mensaje de Feliz navidad en los que por supuesto recibió elogios y buenos deseos por la festividad.

Ángela Aguilar muestra momento romántico con Nodal y despierta dudas. (Foto: AFP)

Sin embargo, los comentarios al notar el detalle de Nodal se convirtieron en los verdaderos protagonistas de la publicación de la cantante mexicana, pues varios seguidores señalaron que, a diferencia de Ángela, el cantante no tiene los ojos cerrados y está mirando hacia otro lado generando dudas de su amor por ella.

“Qué beso más forzado, hasta con el filtro se nota” o “¿Por qué los ojos de lado 👀 y el brazo conteniéndola?”, fueron algunos de los comentarios.

 

