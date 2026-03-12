Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yailin, la más viral le celebró los 3 años a Cattleya con lujosa fiesta de Disney: ¿estuvo Anuel AA?

Yailin celebró el tercer cumpleaños de Cattleya con temática Disney y tiernas fotos en sus redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La celebración del cumple de Cattleya , hija de Yailin
Así celebró Yailin el cumpleaños 3 de su hija Cattleya. (Foto: AFP)

La reconocida rapera dominicana Yailin, conocida como “La más viral”, celebró el tercer cumpleaños de su hija Cattleya con una lujosa fiesta con temática de Disney.

¿Cómo fue la fiesta de Yailin “La más viral” para Cattleya?

A través de sus redes sociales compartió emotivos mensajes y fotografías de la pequeña.

La cantante aprovechó para expresar sus deseos y bendiciones hacia su hija en un día tan especial.

“Hoy cumple 3 añitos la luz de mi vida. Mi niña hermosa, desde que llegaste llenaste mi mundo de amor, risas y felicidad. Eres mi mayor bendición, mi orgullo y el motivo de mi sonrisa todos los días”, escribió Yailin.

Así celebró Yailin el cumpleaños 3 de su hija Cattleya. (Foto: AFP)

Además, agregó: “Que Dios siempre cuide tus pasos, que tu corazón siga siendo tan dulce y que nunca te falte amor, alegría y sueños por cumplir. ¡Feliz cumpleaños, mi princesa! Mamá siempre estará contigo”.

Cattleya es fruto de la relación que Yailin mantuvo con el también cantante Anuel AA. Aunque al inicio su vínculo con él tuvo altibajos tras la ruptura, con el tiempo ambos han compartido momentos junto a su hija en el que al parecer dejaron de lado sus diferencias y se enfocaron en el bienestar de su pequeña.

La celebración tuvo lugar con una temática de Disney y Yailin no escatimó en detalles.

En las historias de Instagram se mostraron globos en colores pastel, una mesa de dulces, un banquete y un imponente pastel con forma de castillo.

La pequeña lució un vestido morado estilo princesa que combinaba con la decoración del evento.

Así celebró Yailin el cumpleaños 3 de su hija Cattleya. (Foto: AFP)

¿Anuel AA llegó a la celebración de Cattleya o brilló por su ausencia en la fiesta de Yailin?

A pesar de la presencia de familiares y amigos cercanos de la cantante dominicana. Anuel AA estuvo ausente en la fiesta de la pequeña.

En los videos se le ve la emoción de su hija y a los invitados disfrutando de un día especial lleno de alegría y detalles preparados.

Y es que, aunque ya no tienen tantos inconvenientes como antes, desde hace unos meses Anuel AA ha estado alejado de las cámaras debido a un tema de salud.

