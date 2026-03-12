Karina García opinó sobre el congelado del esposo de Beba en La casa de los famosos y generó polémica

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La creadora de contenido Karina Garcíadio su opinión del congelado del esposo de Beba en La casa de los famosos Colombia 3.

¿Qué opinó Karina García sobre el congelado del esposo de Beba en La casa de los famosos Colombia 3?

La panelista de ¿Qué hay pa’ dañar? habló sobre el revuelo que ha tenido en redes sociales ese momento.

La influenciadora dijo que los seguidores del programa no habían quedado muy contentos con la participación de Andrés Gómez.

Según Karina, el deportista ha recibido muchas críticas por su actitud en el congelado.

Los internautas señalaron que el esposo de Beba no le llevó ni peluche ni ningún detalle y que el gesto de quitarse la camisa y mostrar el cuerpo fue solo para llamar la atención.

Karina comentó que esperaba más de Andrés, no tanto por los regalos materiales, sino porque considera que este espacio es para subirle el ánimo al participante y renovarle la energía.

Para ella, el gesto de quitarse la camisa en televisión nacional fue innecesario y terminó opacando lo que debía ser un momento emotivo.

Karina García explicó que Andrés se enfocó más en mostrarse él que en apoyar a su esposa. Ni un beso ni un abrazo le dio, y eso, según la panelista, es más significativo que cualquier detalle material.

La opinión de Karina se sumó a la ola de comentarios en redes sociales, donde muchos coincidieron en que el deportista perdió la oportunidad de darle fuerza y respaldo a Beba en un momento clave de la competencia.

¿Qué famosos han salido de la placa de nominados de La casa de los famosos Colombia 3?

Mientras tanto, la dinámica dentro de la casa siguió su curso. Anoche se llevó a cabo la gala de nominación en positivo, donde los participantes se dieron puntos resaltando las cualidades de sus compañeros para sacarlos de la placa de nominados.

Mariana Zapata y Karola fueron las más destacadas y lograron salir del riesgo de manera inmediata.

Hoy, el resto de concursantes que permanecen en placa se enfrentarán en el reto de salvación. Hasta el momento, cinco famosos ya aseguraron su estadía una semana más: Valentino Lázaro como líder de la semana, Juancho Arango salvado por el último eliminado Juanse Laverde, Alejandro Estrada gracias al reto de veto, y Mariana junto a Karola por decisión de sus compañeros.

Karina García es panelista.
Karina García es panelista en ¿Qué hay pa' dañar? (Foto Canal RCN)
