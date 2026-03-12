Valentina Ferrer se llevó tremendo susto en un avión antes del despegue | VIDEO

La modelo argentina Valentina Ferrer vivió un momento inesperado durante un viaje en avión y decidió compartirlo con sus seguidores en redes sociales.

A través de un video, la también creadora de contenido mostró el susto que se llevó mientras se encontraba a punto de despegar.

¿Por qué Valentina Ferrer vivió momentos de pánico en un avión?

Valentina Ferrer, quien suele compartir momentos de su día a día en sus redes sociales, publicó un video en su cuenta de TikTok, donde suma más de cuatro millones de seguidores.

Allí relató lo que ocurrió mientras estaba a bordo del avión y la situación que se presentó antes de iniciar el vuelo.

En el video se le observa con gesto de preocupación mientras graba lo que sucede dentro del avión.

En las imágenes aparece sentada en los asientos de primera clase, mientras dirige la cámara hacia la puerta de entrada de la aeronave.

Valentina Ferrer grabó el susto que vivió en un avión antes de despegar. (Foto: AFP)

En ese momento, se ve a varios policías y a personal de la aerolínea ingresar al lugar, lo que generó su sorpresa.

¿Por qué entró la policía al avión donde viajaba Valentina Ferrer?

La escena llamó la atención porque el avión ya se encontraba listo para despegar, pero minutos después regresó a la puerta de embarque. Fue entonces cuando comenzaron a ingresar policías al interior del avión.

En la descripción del video, Valentina Ferrer explicó lo que estaba ocurriendo en ese momento. “Cuando vas a despegar en el avión, se devuelven a la puerta y empieza a entrar la policía. No sabía si salir corriendo o llorar”, escribió la esposa de J Balvin.

Valentina Ferrer grabó el susto que vivió en un avión antes de despegar. (Foto: AFP)

En la misma publicación, Valentina Ferrer también aclaró la razón por la que las autoridades ingresaron al avión antes del despegue.

Según explicó en el texto que acompañó el video, la situación se presentó por el comportamiento de uno de los pasajeros.

“Fue porque un señor se puso agr3s1v@ y tuvieron que bajarlo del avión”, escribió Ferrer.

El video rápidamente generó reacciones entre los usuarios de Valentina Ferrer quienes comentaron el momento que vivió la argentina durante el vuelo. Y además con mensaje poco usuales: “Yo ya no sé, si es una famosa o cuenta de una x” generando nuevas reacciones: “¿Lo dices por la ortografía?”, fueron algunos de los comentarios.