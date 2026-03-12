Valentino Lázaro y Beba usan el poder del espionaje y le revelan a Yuli Ruiz la deslealtad de Tormenta

Valentino Lázaro y Beba usan el poder del espionaje y se dan cuenta de que los integrantes de Tormenta hablan mal de Yuli Ruiz.

Yuli Ruiz queda sorprendida con la información que le brindó Beba. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Talento nacional Sale a la luz psicofonía de mujer que falleció tras caer de tobogán y Ayda Valencia opina: ¿qué suena?

Como líder de la semana, Valentino ha estado pendiente de las conversaciones que pueden tener sus compañeros en la casa.

¿Qué dijo el equipo Tormenta sobre Yuli Ruiz?

Ambos escucharon una charla en la que Tebi le confesaba a Alexa Torrex que no felicitó a Yuli al ser salvada por el público porque no lo consideraba justo, ya que según lo que le dijeron a él, Yuli se estaba aprovechando de Alejandro para conseguir respaldo y que todo era parte de una estrategia basada en el amor.

Ante esto, Valentino y Beba no dudaron en contarle a Yuli lo sucedido. Beba fue más detallada y le explicó que Tebi y Alejandro parecen tener una alianza que se vio afectada por la salvación de Yuli.

Artículos relacionados La casa de los famosos Prometido de Alexa Torrex se pronunció luego que ella confesara que le gusta Tebi

Según la barranquillera, Tebi ha estado detrás de Alexa en complicidad con Alejandro Estrada para convencerla de ayudarlo a salir de la placa.

Además, aseguró que los integrantes de Tormenta no han hecho otra cosa que hablar mal de Yuli, y que por esa razón el público la está apoyando, pues se ha notado la deslealtad dentro del grupo.

¿Cómo reaccionó Yuli Ruiz a las palabras de Beba sobre la deslealtad de su grupo?

La información dejó a Yuli sorprendida, aunque se limitó a hacer preguntas sobre quién era el autor de cada comentario.

No dejó claro cómo piensa actuar frente a esta situación, pero la tensión dentro de la casa aumentó.

La contradicción de Alejandro también fue tema de conversación, ya que entre los mismos habitantes hubo sorpresa al ver que él le dio votos positivos a Yuli y le dedicó palabras tiernas, cuando antes aseguraba que ella se estaba aprovechando de él.

Artículos relacionados La Segura La Segura derritió corazones al celebrar los 11 meses de su hijo Lucca; así lo compartió en redes

La decisión de Yuli y Alejandro de terminar su romance dentro de La casa de los famosos Colombia 3 marcó un antes y un después en las estrategias del actor.

Desde entonces, sus planes se han ido debilitando y ahora enfrenta un escenario en el que Yuli podría convertirse en una rival más fuerte gracias al respaldo del público.

Tebi, por su parte, se encuentra en una posición complicada, pues sus comentarios y alianzas han quedado expuestos, lo que podría afectar su credibilidad dentro del grupo.