La Segura derritió corazones al celebrar los 11 meses de su hijo Lucca; así lo compartió en redes
La Segura mostró la alegría de festejar los 11 meses de Lucca y generó ternura entre sus seguidores en redes sociales.
La creadora de contenido La Seguratocó fibras al anunciar y celebrar los primeros 11 meses de su pequeño hijo Lucca.
¿Cómo anunció La Segura los 11 meses de su hijo Lucca?
El tiempo pasa muy rápido, y así lo manifestó Natalia Segura, que compartió mediante sus historias de Instagram que hoy era un día doblemente especial.
Según contó la influenciadora, la fecha de celebración del mes de Lucca coincidió con el lanzamiento de Destiny, su nuevo proyecto familiar.
Para ella, no fue algo planeado, sino una señal del universo de prosperidad.
Durante estos 11 meses, La Segura e Ignacio Baladán han mostrado cada detalle del crecimiento de su hijo.
Incluso hicieron un cambio de casa para que el pequeño tuviera más espacio para su desarrollo.
La pareja se mudó a Medellín y de inmediato comenzó la búsqueda de un colegio para Lucca, aunque han reconocido que ha sido una tarea difícil porque quieren lo mejor para él.
¿Qué opinó La Segura sobre vivir con los suegros?
La Segura estuvo recientemente bajo la lupa de la opinión pública por sus declaraciones acerca de la convivencia con los suegros.
La influenciadora afirmó que las parejas deben vivir en su propio espacio y que la única manera de recibir a las suegras en casa es cuando se encuentran en delicado estado de salud o cuando no pueden valerse por sí mismas.
Estas palabras generaron una ola de comentarios divididos: algunos la apoyaron por defender la independencia de las parejas, mientras otros consideraron que su postura era demasiado radical.
Además, la caleña compartió un recuerdo familiar que también dio de qué hablar. Mostró cómo se veía su madre, Alexa Mena, antes de someterse a intervenciones estéticas.
La fotografía, en la que aparece joven y con un estilo muy distinto al actual, causó revuelo entre sus seguidores, quienes comentaron sobre la apariencia de su madre y la transformación que ha tenido con el paso del tiempo.