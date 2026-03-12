José Rodríguez apareció junto a misteriosa mujer: ¿El reemplazo de Yaya Muñoz?

El creador de contenido caleño, José Rodríguez, causó furor entre sus seguidores al mostrarse junto a una misteriosa mujer.

José Rodríguez causó rumores sobre su vida amorosa.

José Rodríguez tenía una relación sentimental con Yaya Muñoz iniciada en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Tras acabado el reality, la pareja se mostró muy unida y enamorada, compartiendo contenido de manera conjunta.

¿Por qué terminaron José Rodríguez y Yaya Muñoz?

Sin embargo, a finales del año pasado comenzaron los rumores de distanciamiento luego de unas declaraciones de Yaya en las que señalaba que su noviazgo era “50/50”.

Aquellas palabras generaron críticas hacia José y marcaron el inicio de una separación que se confirmó a principios de este año.

En medio de ese panorama, el deportista fue visto hace unas semanas con una mujer en un espacio público, aunque en ese momento no se conocieron más detalles.

La situación despertó curiosidad y comentarios, especialmente porque Yaya lanzó una indirecta diciendo que estaba feliz de que José encontrara a su “50/50”, frase que él nunca respondió.

Recientemente, José compartió una historia en Instagram donde aparece “brindando” con hamburguesas dentro de un carro.

El detalle que más llamó la atención fue la compañía femenina, que muchos interpretaron como el reemplazo de Yaya Muñoz.

Aunque el creador de contenido no dio más información, la música romántica que acompañó la publicación avivó las sospechas de un nuevo romance.

Por su parte, Yaya Muñoz ha mostrado una faceta distinta. Actualmente trabaja como panelista en el programa del creador de contenido DimeloKing y ha manifestado sentirse feliz de estar soltera.

Según ella, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional y disfruta de la independencia que le ha dado esta nueva etapa.

¿Qué dijo José Rodríguez sobre su ruptura con Yaya Muñoz?

José Rodríguez estuvo como invitado en el programa matutino Buen Día Colombia y allí habló abiertamente sobre su ruptura con Yaya Muñoz.

El creador de contenido caleño dejó claro que fue él quien tomó la decisión de terminar la relación y que no tiene nada positivo que decir sobre ese noviazgo.

Aseguró que no quiere seguir hablando del tema porque considera que cualquier palabra puede ser usada en su contra.

Rodríguez expresó que, como hombre, siente que siempre tendrá las de perder en medio de una polémica sentimental y por eso prefiere no profundizar más en lo ocurrido con Yaya.