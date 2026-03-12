Yaya Muñoz reaccionó al millonario costo de la fiesta de 15 de la hija de Andrea Valdiri: Esto dijo

Luego de que se filtrara la suma del costo de la fiesta de 15 años de Isabella, la hija de Andrea Valdiri, Yaya Muñoz reaccionó de manera inesperada y dio su opinión.

¿Por qué Yaya Muñoz reaccionó a la millonaria suma de la fiesta de la hija de Andrea Valdiri?

En una reciente transmisión de Dímelo King, Yaya Muñoz compartió su opinión sobre la fiesta. Y es que desde la semana pasada Andrea Valdiri ha sido muy comentada en redes sociales tras mostrar los detalles de la celebración para su hija.

Desde un millonario reloj hasta una serenata, Andrea Valdiri ha mostrado cada detalle que le ha dado a la joven, con lo que sin duda ha dejado ver lo importante que es este cumpleaños en sus vidas.

Andrea Valdiri además compartió detalles de los que serán los vestidos que lucirá su hija en la fiesta, además del lugar del evento. Recientemente también mostró parte de lo que han sido los preparativos, momento en el que sin querer se filtró la suma total del evento.

Yaya Muñoz quedó sorprendida al revelar la cifra de la fiesta de la hija de Andrea Valdiri. (Foto: Canal RCN)

La suma millonaria asciende a los 2500 millones de pesos y, tras conocerse la cifra, ha generado opiniones divididas en redes sociales, por lo que Yaya Muñoz y sus compañeros decidieron hablar del tema.

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre la millonaria cifra de la fiesta de la hija de Andrea Valdiri?

Yaya Muñoz dijo inicialmente que es sabido que en un evento de este tipo se gasta bastante dinero.

Antes de mencionar la cifra, también señaló que Andrea Valdiri es como “la Kardashian colombiana”. Luego, a la cuenta de tres junto a sus compañeros, decidieron decir el monto.

En ese momento reaccionaron sorprendidos al revelarlo y comenzaron a hablar sobre lo que muchos padres son capaces de hacer por sus hijos cuando se trata de celebraciones importantes.

Tras el clip compartido en redes sociales, los internautas también reaccionaron al comentario de Yaya.

Algunos criticaron su postura y señalaron que se trataba del dinero de Andrea Valdiri, mientras que otros aseguraron que una fiesta de ese nivel podría tener ese costo.