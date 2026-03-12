La Blanquita arremete contra Deiby y lanza fuerte advertencia sobre su hijo: "No necesitamos tu dinero"

La polémica entre la creadora de contenido conocida como La Blanquita y su expareja Deiby volvió a encenderse en redes sociales luego de una serie de mensajes y transmisiones en vivo que generaron una fuerte discusión pública.

Artículos relacionados Talento nacional Sale a la luz psicofonía de mujer que falleció tras caer de tobogán y Ayda Valencia opina: ¿qué suena?

Todo comenzó cuando la influencer compartió un mensaje directo en sus redes sociales en el que se refirió al padre de su hijo y a un tema relacionado con el dinero para el menor. Aunque la publicación fue eliminada poco después, varios usuarios lograron capturarla y difundirla.

La Blanquita estalla contra Deiby tras polémica por dinero de su hijo. (Foto FreePik)

¿Qué dijo La blanquita sobre Deiby?

En el mensaje que publicó en sus redes, La Blanquita aseguró que no necesitaba el dinero que, según ella, Deiby entregaría para su hijo y criticó la actitud del padre del menor.

La creadora de contenido afirmó que, si para él era un problema aportar económicamente, prefería no recibir ese dinero. Además, expresó que su hijo merece todo lo bueno y que ella está dispuesta a brindarle lo necesario sin depender de él.

En su publicación también lanzó una advertencia relacionada con el uso de la imagen del menor. Según explicó, no permitirá que su hijo vuelva a aparecer en trabajos o publicidades que puedan generar ingresos.

La influencer argumentó que, si supuestamente el niño “no merece” recibir cierta cantidad de dinero, entonces tampoco deberían obtener beneficios económicos utilizando su imagen. Por eso, dejó claro que no permitiría que se generen ganancias “a costa de él”.

Artículos relacionados La casa de los famosos Jhorman Toloza sorprendió con misteriosos mensajes en medio del supuesto 'shippeo' entre Alexa y Tebi

Aunque el mensaje fue eliminado de su cuenta poco después de publicarlo, el contenido rápidamente se viralizó y generó múltiples reacciones entre los seguidores de ambos.

¿Qué dijo Deiby en el en vivo?

Todo comenzó cuando Deiby realizó una transmisión en vivo junto a dos amigos en la que mencionaron a varias figuras del mundo digital, entre ellas Aida Victoria Merlano y La Jesuu.

Durante la conversación, recordaron también un viaje que La Blanquita realizó a República Dominicana junto a otras creadoras de contenido como Karina García, Yailin y La Jesuu.

En medio del live, Deiby se refirió a Aida Victoria con comentarios que generaron controversia, lo que provocó que la influencer barranquillera respondiera públicamente. En su reacción, Aida lo criticó y lo acusó de negarse a asumir responsabilidades económicas relacionadas con su hijo.

Artículos relacionados Viral Ciclista estuvo a punto de caer por un barranco tras perder el control de su bicicleta | VIDEO

Por su parte, La Jesuu también intervino en la discusión y escribió varios mensajes dirigidos a los involucrados. En ellos cuestionó algunos comentarios que calificó como machistas y pidió asumir con responsabilidad lo que se dice públicamente.

Además, le respondió directamente a Deiby señalando que esperaba que no volviera a insinuar que el fin de su relación estuvo relacionado con ella, pues, según afirmó, conoce de cerca lo que su amiga vivió durante esa etapa.

La polémica sigue generando reacciones en redes sociales, donde seguidores y usuarios continúan comentando sobre el conflicto entre la expareja y las respuestas que han surgido entre diferentes creadores de contenido.