Jhonny Rivera contó cómo él y Jenny López manejan el hate por su relación

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores al revelar cómo maneja él y su esposa Jenny López todo el hate que reciben en redes sociales por la diferencia de edad en su relación sentimental.

Artículos relacionados Talento nacional Sale a la luz psicofonía de mujer que falleció tras caer de tobogán y Ayda Valencia opina: ¿qué suena?

¿Cómo manejan Jhonny Rivera y Jenny López el hate por su relación sentimental?

En medio de la gira que tiene programada por Europa y mientras disfruta de su luna de miel, Jhonny Rivera aprovechó un momento libre para realizar una dinámica con sus seguidores, en la que les permitió hacerle preguntas tanto sobre su vida profesional como personal.

¿Hubo rechazo? Jhonny Rivera contó cómo comenzó su historia con Jenny López. (Foto Canal RCN).

Aunque no se trató propiamente de una pregunta, uno de sus seguidores aprovechó el espacio para comentarle al cantante de música popular que le parecía muy chévere la vibra que percibía de su joven esposa, Jenny López, y que entendía por qué el artista se había enamorado de ella.

Artículos relacionados La casa de los famosos Prometido de Alexa Torrex se pronunció luego que ella confesara que le gusta Tebi

“Qué chévere la vibra de Jenny, ya entiendo por qué se enamoró, qué bendición. Ella se ríe muchísimo”, mencionó el internauta.

Ante esto, Jhonny Rivera le dio la razón al seguidor y comentó que con Jenny López se divierte mucho. Además, aseguró que esa complicidad entre ambos hace que las críticas por su diferencia de edad no les afecten.

Jhonny Rivera inicia su gira junto a Jenny López / (Foto del Canal RCN y Freepik)

“Sí, la verdad nosotros nos reímos todo el día de bobadas. Entonces eso hace que a nosotros ni nos importe el hate, porque con que uno sea feliz, lo demás resbala”, expresó el cantante por medio de un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Jhonny Rivera y su esposa Jenny López?

Uno de los detalles que más llamó la atención de los internautas cuando Jhonny Rivera y Jenny López anunciaron públicamente su relación fue su diferencia de edad, un tema que hasta hoy sigue generando debate en redes sociales.

Artículos relacionados Talento nacional Productor de Yeison Jiménez nuevamente de luto: murió cantante cercano

La pareja confirmó su relación en 2023 y llevó su historia a otro nivel al casarse en febrero de 2026. Entre ambos existe una diferencia de al menos 30 años, pues Jenny López actualmente tiene 23 años, mientras que Rivera supera los 50.