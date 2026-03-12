Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhonny Rivera contó cómo él y Jenny López manejan el hate por su relación

Jhonny Rivera habló de cómo él y Jenny López manejan las críticas por su relación, y la razón por la que se enamoró de ella.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así manejan el hate Jhonny Rivera y Jenny López por su romance
Así manejan el hate Jhonny Rivera y Jenny López por su romance. (Foto Canal RCN | Freepik).

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores al revelar cómo maneja él y su esposa Jenny López todo el hate que reciben en redes sociales por la diferencia de edad en su relación sentimental.

¿Cómo manejan Jhonny Rivera y Jenny López el hate por su relación sentimental?

En medio de la gira que tiene programada por Europa y mientras disfruta de su luna de miel, Jhonny Rivera aprovechó un momento libre para realizar una dinámica con sus seguidores, en la que les permitió hacerle preguntas tanto sobre su vida profesional como personal.

¿Hubo rechazo? Jhonny Rivera contó cómo comenzó su historia con Jenny López
¿Hubo rechazo? Jhonny Rivera contó cómo comenzó su historia con Jenny López. (Foto Canal RCN).

Aunque no se trató propiamente de una pregunta, uno de sus seguidores aprovechó el espacio para comentarle al cantante de música popular que le parecía muy chévere la vibra que percibía de su joven esposa, Jenny López, y que entendía por qué el artista se había enamorado de ella.

“Qué chévere la vibra de Jenny, ya entiendo por qué se enamoró, qué bendición. Ella se ríe muchísimo”, mencionó el internauta.

Ante esto, Jhonny Rivera le dio la razón al seguidor y comentó que con Jenny López se divierte mucho. Además, aseguró que esa complicidad entre ambos hace que las críticas por su diferencia de edad no les afecten.

¿Qué pasó con Jenny López, esposa de Jhonny Rivera?
Jhonny Rivera inicia su gira junto a Jenny López / (Foto del Canal RCN y Freepik)

“Sí, la verdad nosotros nos reímos todo el día de bobadas. Entonces eso hace que a nosotros ni nos importe el hate, porque con que uno sea feliz, lo demás resbala”, expresó el cantante por medio de un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Jhonny Rivera y su esposa Jenny López?

Uno de los detalles que más llamó la atención de los internautas cuando Jhonny Rivera y Jenny López anunciaron públicamente su relación fue su diferencia de edad, un tema que hasta hoy sigue generando debate en redes sociales.

La pareja confirmó su relación en 2023 y llevó su historia a otro nivel al casarse en febrero de 2026. Entre ambos existe una diferencia de al menos 30 años, pues Jenny López actualmente tiene 23 años, mientras que Rivera supera los 50.

