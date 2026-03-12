Hermana de Yeison Jiménez sacó a la luz la última foto que se tomaron: le hizo promesa

Han pasado dos meses desde el fallecimiento del artista Yeison Jiménez tras sufrir un accidente aéreo cuando se disponía a viajar desde Paipa a Medellín.

¿Cuál fue la última fotografía que Yeison Jiménez se tomó con su hermana antes de su muerte?

Lina Jiménez, hermana del cantante, ha sido una de las familiares más activas de Yeison que ha compartido detalles y recuerdos.

En la jornada del 12 de marzo la empresaria quiso compartir en sus historias de Instagram una inédita foto que se tomó con el cantante la noche anterior a la tragedia del 10 de enero.

En esta foto Lina y Yeison posaron frente al espejo de manera sonriente, el cantante la abrazaba con gran cariño y llevaba puesto una pinta de camisa blanca, pantalón color mostaza y un sombre negro, pinta que usó en su último concierto en Málaga, Santander.

Junto a esta inédita instantánea, Lina compartió otra emotiva foto de ambos abrazándose y dejó una promesa que le hizo a su hermano.

Hermana de Yeison Jiménez reveló inédita foto junto a él. (Foto Raul ARBOLEDA / AFP)

¿Cuál promesa le hizo Lina Jiménez a su hermano Yeison Jiménez?

Lina Jiménez junto a las dos emotivas instantáneas compartió un mensaje en el que le hizo una promesa al cantante para toda la vida.

La empresaria aseguró que a pesar que él no esté en este plano terrenal la sangre y el amor los unirá por siempre hasta que vuelvan a reecontrarse.

La sangre nos une y el amor nunca nos separará.

Junto a esta promesa Lina dejó una canción de Yeison Jiménez que habla sobre lo difícil que es olvidar a alguien que amó tanto.

No me pidas que te olvide es imposible. Pues es mas fácil que me olvide de mi nombre que de tus recuerdos.



Como era de esperarse esta imagen ha empezado a viralizarse en diferentes páginas de entretenimiento en donde seguidores del artista de Manzanares se han mostrado conmovidos y han expresado que siguen sin creer que el artista ya no esté vivo.