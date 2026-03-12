Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano publicó adorable video de su bebé jugando con el espejo | VIDEO

Aida Victoria Merlano compartió un tierno video de su bebé mientras jugaba y se miraba en el espejo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Aida Victoria Merlano mostró tierno video de su bebé jugando con un espejo
Aida Victoria Merlano compartió adorable momento de su bebé descubriéndose en el espejo. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano volvió a compartir con sus seguidores un momento de su pequeño bebé que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué mostró Aida Victoria Merlano en el reciente video de su bebé?

A través de un video publicado en su cuenta de Tiktok donde suma millones de seguidores, la barranquillera publicó momento de su bebé mientras jugaba frente a un espejo.

En las imágenes se observa al pequeño en su choche mientras mira su propio reflejo con curiosidad y se mueve frente al espejo, momento que muchos de sus seguidores calificaron como tierno.

Artículos relacionados

Como suele hacerlo, la influencer decidió compartir este instante con sus millones de seguidores, pues desde el nacimiento de su bebé en julio de 2025 ha mostrado varios detalles de su crecimiento.

Aida Victoria Merlano mostró tierno video de su bebé jugando con un espejo
Aida Victoria Merlano compartió adorable momento de su bebé descubriéndose en el espejo. (Foto: Canal RCN)

Aida Victoria grabó el momento mientras el bebé jugaba y reaccionaba con gestos y movimientos al verse en el espejo, por lo que sus seguidores volvieron a reaccionar con comentarios sobre a quién se parece.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video del bebé de Aida Victoria Merlano?

El video, desde que fue compartido por Aida Victoria Merlano, ya ha acumulado miles de corazones y cientos de comentarios de los internautas, quienes han hecho comparaciones sobre su parecido físico.

Artículos relacionados

Y es que, desde que la barranquillera decidió mostrar el rostro del bebé, los internautas siempre han comentado sobre este aspecto. Como se conoce, Emiliano es fruto de su relación anterior con Juan David Tejada, a quien muchos le atribuían el parecido del pequeño.

Ahora, desde que el bebé está un poco más grande, algunos usuarios aseguran que cada vez se parece más a su mamá que a su papá. Entre los comentarios se pueden leer mensajes como: “ya le está cambiando la carita, se parece a la mamá”.

Aida Victoria Merlano mostró tierno video de su bebé jugando con un espejo
Aida Victoria Merlano compartió adorable momento de su bebé descubriéndose en el espejo. (Foto: Canal RCN)

Otros internautas también mencionaron lo rápido que crecen los niños y elogiaron la belleza del bebé con mensajes como: “cada día está más hermoso”, “qué hombrecito tan hermoso”.

Incluso algunos usuarios dejaron comentarios en tono jocoso, como: “Aida, ¿será que me das permiso para que seas mi suegra?”, fueron algunos de los comentarios.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Andrea Valdiri compartió nuevos detalles de los 15 de su hija Isabella: ¿dónde y cuándo será? Andrea Valdiri

Andrea Valdiri compartió nuevos detalles de los 15 de su hija Isabella: ¿dónde y cuándo será?

Tras la millonaria fiesta de 15 de Isabella Valdiri, su madre, compartió nuevos detalles y dónde se llevará a cabo el evento.

Isabella Ladera sorprendió al revelar su inesperado cambio físico Talento internacional

Isabella Ladera sorprendió al revelar el inesperado cambio físico que obtuvo en su embarazo

Isabella Ladera generó múltiples comentarios en redes al revelar el inesperado cambio físico que obtuvo tras su gestación.

Sara Uribe recibe importante. Sara Uribe

Sara Uribe recibe importante reconocimiento en el Congreso de la República: ¿de qué se trata?

Sara Uribe recibe homenaje en el Congreso de la República y comparte su felicidad con sus seguidores en redes.

Lo más superlike

Viral

Video viral: joven sorprende al usar una tarjeta gigante y funcional del SITP

Un joven se volvió viral al mostrar una tarjeta gigante y funcional del SITP mientras ingresaba al sistema de transporte en Bogotá.

Alejandro Estrada se disculpa con Yuli Ruiz. La casa de los famosos

Yuli Ruiz y Alejandro Estrada hablan de frente tras rumores en La casa de los famosos Colombia

Falleció mascota del cantante Lucas Arnau Talento nacional

Lucas Arnau se viste de luto tras atropellar por accidente a su perro: "Angelito de mi vida"

Reconocido actor se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida: esto reveló en sus redes Talento nacional

Reconocido actor se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida: esto reveló en sus redes

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?