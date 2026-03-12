Aida Victoria Merlano publicó adorable video de su bebé jugando con el espejo | VIDEO

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano volvió a compartir con sus seguidores un momento de su pequeño bebé que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

¿Qué mostró Aida Victoria Merlano en el reciente video de su bebé?

A través de un video publicado en su cuenta de Tiktok donde suma millones de seguidores, la barranquillera publicó momento de su bebé mientras jugaba frente a un espejo.

En las imágenes se observa al pequeño en su choche mientras mira su propio reflejo con curiosidad y se mueve frente al espejo, momento que muchos de sus seguidores calificaron como tierno.

Como suele hacerlo, la influencer decidió compartir este instante con sus millones de seguidores, pues desde el nacimiento de su bebé en julio de 2025 ha mostrado varios detalles de su crecimiento.

Aida Victoria Merlano compartió adorable momento de su bebé descubriéndose en el espejo. (Foto: Canal RCN)

Aida Victoria grabó el momento mientras el bebé jugaba y reaccionaba con gestos y movimientos al verse en el espejo, por lo que sus seguidores volvieron a reaccionar con comentarios sobre a quién se parece.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video del bebé de Aida Victoria Merlano?

El video, desde que fue compartido por Aida Victoria Merlano, ya ha acumulado miles de corazones y cientos de comentarios de los internautas, quienes han hecho comparaciones sobre su parecido físico.

Y es que, desde que la barranquillera decidió mostrar el rostro del bebé, los internautas siempre han comentado sobre este aspecto. Como se conoce, Emiliano es fruto de su relación anterior con Juan David Tejada, a quien muchos le atribuían el parecido del pequeño.

Ahora, desde que el bebé está un poco más grande, algunos usuarios aseguran que cada vez se parece más a su mamá que a su papá. Entre los comentarios se pueden leer mensajes como: “ya le está cambiando la carita, se parece a la mamá”.

Otros internautas también mencionaron lo rápido que crecen los niños y elogiaron la belleza del bebé con mensajes como: “cada día está más hermoso”, “qué hombrecito tan hermoso”.

Incluso algunos usuarios dejaron comentarios en tono jocoso, como: “Aida, ¿será que me das permiso para que seas mi suegra?”, fueron algunos de los comentarios.