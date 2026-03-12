Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ignacio Baladán compartió emotiva foto junto a La Segura por los 11 meses de Lucca: ¿cómo luce?

Ignacio Baladán, pareja de La Segura compartió emotiva foto junto a Lucca quien cumplió sus primeros 11 meses.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Cuánto tiempo tiene el bebé Lucca? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha generado múltiples opiniones a través de las plataformas digitales acerca de los acontecimientos que han mostrado La Segura e Ignacio Baladán tras los 11 meses de Lucca, su bebé.

Además, Ignacio ha generado múltiples comentarios mediante las distintas plataformas digitales acerca del importante momento por el que está atravesando a nivel emocional junto a La Segura, no solo por destacarse como una de las parejas más influyentes del entretenimiento, sino que también, por celebrar una nueva etapa en la vida de su bebé.

¿Cuál fue la última publicación que Ignacio Baladán compartió mediante sus redes sociales?

Es clave mencionar que uno de los creadores de contenido de tallaje internacional que más visibilidad ha adquirido en el país es Ignacio Baladán, quien ha construido una especial relación con La Segura.

Este es el último post de Ignacio Baladán. | Foto: Freepik

Con base en esto, Ignacio compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, una emotiva publicación junto a La Segura, en donde se mostraron orgullosos tras los once meses de Lucca, pues expresaron las siguientes palabras:

“12/03/2026 nuevo hijo y cumple de mi hijo. Por fin después de más de dos años se viene lo bueno, los amo”, agregó Ignacio en la descripción de la publicación.

Así también, La Segura no dudó en compartir su reacción tras la reciente publicación de Ignacio, quien se ha mostrado sumamente orgulloso por el importante momento por el que está atravesando junto a su pareja:

“¡Ha sido todo un trabajo en equipo, trabajamos en silencio durante estos dos años sin que nadie lo supiera! Te amo”, agregó La Segura.

¿Cómo fue la participación de La Segura en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que, en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, La Segura adquirió gran visibilidad en la producción, en la que cautivó a todos sus seguidores por sus múltiples estrategias y arrolladora personalidad.

¿Cómo fue el paso de La Segura en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Así también, captó la atención por su especial amistad con Karen Sevillano, quien también se ha posicionado como una de las influenciadoras más destacadas del país.

