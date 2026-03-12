Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sara Uribe recibe importante reconocimiento en el Congreso de la República: ¿de qué se trata?

Sara Uribe recibe homenaje en el Congreso de la República y comparte su felicidad con sus seguidores en redes.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Sara Uribe recibe importante.
Sara Uribe recibe importante reconocimiento. (Foto Canal RCN)

La presentadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3, Sara Uribe, recibió un importante reconocimiento.

Sara Uribe es resaltada.
Sara Uribe es resaltada por su trayectoria. (Foto Canal RCN)

¿Qué reconocimiento recibió Sara Uribe?

La modelo mostró mediante sus redes sociales lo feliz que se sentía de recibir este galardón por el impacto positivo que ha generado en la sociedad a través de su carrera como influencer y modelo.

Sara expresó que representa a las mujeres que ejercen estas profesiones con pasión, disciplina y respeto.

Asimismo, compartió en varias historias cómo fue este día tan significativo para su trayectoria.

Sara fue participante de la tercera temporada del reality, quedando eliminada junto a Marilyn Patiño en la semana de eliminación en parejas.

En varias oportunidades, la presentadora aseguró que su paso por el programa fue una inyección de ánimo para retomar su carrera con fuerza, ahora que su hijo Jacobo está más grande y no requiere de atención constante.

¿Dónde recibió el reconocimiento Sara Uribe?

El reconocimiento que recibió en el Congreso de la República de Colombia demuestra que su trabajo ha trascendido más allá del entretenimiento, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia y constancia.

Para ella, este momento simboliza un nuevo aire en su carrera, un impulso que llega en una etapa en la que busca consolidar proyectos y demostrar que su influencia va más allá de las pantallas.

La acompañó su hermano Thomas, quien ha sido un apoyo fundamental en este proceso, y juntos celebraron un logro que marca un antes y un después en su vida profesional.

El reconocimiento abre la puerta a nuevas oportunidades para Sara. Sus seguidores esperan que este sea el inicio de una etapa llena de proyectos, colaboraciones y apariciones en medios.

De hecho, recientemente ha sido invitada al programa ¿Qué hay pa’ dañar?, donde analiza las estrategias en la casa más famosa del país, junto a Roberto Velásquez y Néstor Parra, mostrando otra faceta de su talento.

Sara Uribe demuestra que, pese a las críticas y los altibajos, sigue construyendo una carrera sólida y con propósito.

Sara Uribe ha estado como panelista.
Sara Uribe ha estado como panelista en ¿Qué hay pa' dañar? (Foto Canal RCN)
