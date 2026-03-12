Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Blanquita habría lanzado dura indirecta a su expareja Deiby Ruiz: "Siguen toreándome"

La Blanquita habría reaccionado a las palabras de Deiby Ruiz y los internautas esperan su versión completa de los hechos.

La Blanquita lanza indirecta.
La Blanquita lanza indirecta en las redes sociales. (Foto de Freepik)

La creadora de contenido Katy Cardona conocida como La Blanquita causó revuelo en redes sociales al compartir un mensaje que muchos internautas consideran como una indirecta para su expareja Deiby Ruiz.

La Blanquita asegura sentirse cansada.
La Blanquita asegura sentirse cansada de los comentarios. (Foto de Freepik)

¿Qué pasó entre Katy Cardona y Deiby Ruiz?

La creadora de contenido ha estado envuelta en una serie de polémicas y controversias por su separación con Deiby.

Desde que terminaron, ambos han hecho señalamientos y acusaciones en los que otros influenciadores también han opinado.

Katy ha recibido críticas constantes, no solo por el monto que solicita para la manutención de su hijo, sino también por una fotografía en traje de baño que generó una ola de comentarios.

Muchos seguidores señalaron que estaba intentando llamar la atención de todas las formas posibles tras la ruptura.

Ante esto, Katy respondió que no entiende por qué se cuestiona a una mujer empoderada y decidida a ser independiente.

En medio de la polémica, Katy publicó una historia en Instagram que preocupó a su comunidad digital.

Allí expresó sentirse cansada y harta de muchas situaciones, asegurando que intenta ignorarlas pero le resulta imposible.

Sus palabras fueron interpretadas como una advertencia de que podría salir a dar declaraciones o revelar detalles de lo que fue su relación con Deiby Ruiz.

“Estoy cansada de todo. Estoy harta de tener que aguantar tantas cosas. Aunque trato de ceder en muchas situaciones y de ignorar otras para evitar problemas, las cosas siguen pasando y siguen toreándome”, escribió Katy Cardona en su publicación.

¿Qué dijo Deiby Ruiz sobre la relación de Katy Cardona con Aida Victoria Merlano?

Por su parte, Deiby Ruiz no se quedó callado y en uno de sus en vivos mencionó a la influenciadora Aida Victoria Merlano, cuestionando que Katy recibiera consejos de alguien a quien calificó de manera despectiva.

La respuesta de Aida no tardó en llegar y, fiel a su estilo irónico, lo señaló como un hombre que discutía hasta por detalles mínimos, como la leche de su hijo, restándole credibilidad a sus comentarios.

Katy, al compartir su historia en la que habla de sentirse “toreada”, podría estar refiriéndose precisamente a estas declaraciones de Deiby, lo que ha generado expectativa entre los internautas.

Muchos creen que la creadora de contenido está preparando el terreno para dar su versión completa de lo ocurrido en la relación y responder de manera directa a los señalamientos.

