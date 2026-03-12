Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yefferson Cossio sorprendió al compartir detalles de su extravagante fiesta de cumpleaños

Yeferson Cossio llamó la atención al compartir momentos inéditos de su fiesta de cumpleaños. El evento generó varios comentarios.

Yefferson Cossio sorprendió al mostrar detalles de su fiesta de cumpleaños / (Foto del Canal RCN y Freepik)

El creador de contenido Yefferson Cossio volvió a dar de qué hablar en redes sociales tras celebrar su cumpleaños con una fiesta que no pasó desapercibida. Los detalles e invitados de la reunión generaron todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

¿Cómo fue la fiesta de Yeferson Cossio?

La celebración de cumpleaños de Yefferson Cossio estuvo marcada por varios momentos que no tardaron en circular en redes sociales. El creador de contenido compartió un video en el que se le ve usando un sombrero y un traje brillante.

El lugar de la fiesta estaba decorado con luces por todos lados y una ambientación dominada por el color rojo. También se observa una piscina, distintos objetos de decoración de inspiración oriental, dragones y juegos pirotécnicos que acompañaban la celebración.

Yeferson Cossio compartió video de su cumpleaños / (Foto del Canal RCN y Freepik)

El evento incluyó un pastel de dos pisos y varias atracciones que llamaron la atención de los invitados y de quienes vieron los videos en redes.

Entre los momentos más comentados estuvieron presentaciones de robots que bailaban, la música a cargo de varios DJs y otras dinámicas que formaron parte del espectáculo preparado para la noche.

¿Qué llamó la atención de la fiesta de Yefferson Cossio?

Uno de los momentos que más llamó la atención durante la celebración fue el tipo de espectáculo que se presentó en medio de la fiesta. En varios videos se observó un enfrentamiento protagonizado por enanos, escena que rápidamente generó sorpresa y comentarios entre los usuarios.

Yefferson Cossio compartió detalles de su fiesta de cumpleaños / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Otro instante que se volvió viral fue cuando una mujer se acercó al creador de contenido y le pidió que le quitara el cabello con una máquina. Yefferson Cossio aceptó y lo hizo frente a los invitados, dejándola completamente calva.

¿Qué dijo Yeferson Cossio sobre su fiesta de cumpleaños?

El influencer aseguró que esta fue una de las fiestas más memorables que ha organizado. A través del video, Cossio la describió como una experiencia fuera de lo común.

“Mi cumpleaños fue simplemente épico”, expresó

Además, señaló que se sentía feliz y con el corazón “muy pleno” después de todo lo que vivió durante la celebración.

Según comentó, más allá de los espectáculos y los momentos llamativos que se viralizaron, lo más importante para él fue poder disfrutar la noche junto a quienes lo acompañaron.

