Productor de Yeison Jiménez nuevamente de luto: murió cantante cercano

En pleno segundo mes de luto por la muerte de Yeison Jiménez, otro cantante cercano al productor del artista falleció.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Productor de Yeison Jiménez vuelve a estar de luto tras la muerte de un cantante cercano
Productor de Yeison Jiménez vuelve a estar de luto tras la muerte de un cantante cercano. (Foto Freepik).

El pasado 10 de marzo, durante el segundo mes de luto por la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, se dio a conocer la muerte de Zalek, un joven artista colombiano cercano Georgy Parra, productor musical y mejor amigo de Jiménez.

¿Cómo reaccionó Georgy Parra, productor de Jiménez, a la muerte de Zalek?

Horas más tarde de que se diera a conocer la noticia del fallecimiento de Zalek que conmocionó a toda su fanaticada y circulo cercano, Georgy Parra, productor de Yeison Jiménez, se pronunció por medio de sus redes sociales para expresar su dolor por esta nueva pérdida en su vida.

Esta fue la última publicación de Zalek, quien falleció a causa de accidente de moto: ¿cuál?
¿Cuál fue la última publicación que Zalek compartió en sus redes? | Fotos: Freepik

Parra comentó junto a una fotografía del joven artista, quien también falleció en sus 30’s, lo consternado que se encontraba con la situación, pues en menos de tres meses de lo que va el 2026 ya había perdido a dos grandes artistas con los que tenía un gran acercamiento.

Así mismo, destacó el gran talento que tenía Zalek y los planes que habían realizado juntos para impulsar aún más su carrera músical.

"No puedo entender qué pasa con este año... Qué triste noticia perder un talentazo de estos @soyzalek. Que honor conocerte y me emocionaba saber que trabajaríamos juntos", comentó Parra junto a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

¿Qué se sabe de la muerte de Zalek, artista colombiano fallecido el pasado 10 de marzo?

Según un comunicado oficial compartido por el equipo de trabajo de Gus Rincón la causa principal de la muerte de Zalek fue por el impacto que sufrió tras un accidente de tránsito en el que chocó con su moto mientras conducía por las calles de Medellín, Colombia.

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de Zalek, artista, amigo y cantante barranquillero, quien perdió la vida tras sufrir un accidente en moto en Medellín", se menciona en el comunicado.

Pro lo pronto, amigos y familiares continúan viviendo su luto en medio del dolor por la pérdida de Zalek.

Zalek sigue causando tendencia con sus ritmos. En esta ocasión, el artista lanzó BM un sencillo hecho para los amores arraigados.
(Foto Canal RCN)
