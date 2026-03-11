Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Influencer colombiana mostró su “hábitat therian”: su apartamento quedó lleno de agua

Aida Victoria Merlano mostró su “hábitat therian” tras inesperada inundación en su apartamento.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Aida Victoria Merlano sorprendió al mostrar su “hábitat therian” tras inundarse su apartamento
Aida Victoria Merlano sorprendió al mostrar su “hábitat therian” tras inundarse su apartamento. (Foto Freepik).

La reconocida influenciadora colombiana Aida Victoria Merlano divirtió a sus cientos de seguidores al compartir inesperada anécdota sobre la inundación que sufrió en su apartamento y con la que bromeó sobre convertirse en therian.

¿Qué pasó en el apartamento de Aida Victoria Merlano y por qué terminó inundado?

Durante la madrugada del pasado martes 10 de enero, Aida Victoria Merlano compartió un corto audiovisual que generó gran preocupación entre sus seguidores, pues la joven influenciadora enseñó su apartamento completamente inundado debido a que una tubería de su cocina se había estallado.

En plena madrugada, Aida Victoria Merlano sufrió inesperado accidente doméstico
En plena madrugada, Aida Victoria Merlano sufrió inesperado accidente doméstico. (Foto Canal RCN).

Horas más tarde, la creadora de contenido reapareció por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, para comentar que esta situación le había traído problemas con vecinos de su conjunto que se habían quejado con la administración.

"Yo a las cuatro de la mañana saque y saque agua con una pala y escribe la administración preguntando que el vecino de abajo no entiende a qué estamos jugando acá arriba”, comentó la creadora de contenido, quien no dudó en bromear al manifestar que en realidad estaba construyendo su hábitat therian.

¿Con qué tipo de therian se identifica Aida Victoria Merlano?

Aida Victoria Merlano mencionó que había pedido respetuosamente que le explicaran a su vecino que como en el edificio los therian no estaban prohibidos ella estaba armando su hábitat, pues ahora se creía delfín y necesitaba tener su apartamento inundado para poder sobrevivir.

“Dile al vecino respetuosamente que aquí no estamos jugando, que yo soy therian y como ahora me creo delfín, estoy armando mi hábitat. Que si quiere suba que estamos cobrando la entrada a veinte mil y que en este edificio no se prohíben los delfines, muchas gracias", comentó con sarcasmo la influenciadora.

Como era de esperarse, el comentario generó múltiples reacciones en redes sociales, donde varios internautas tomaron con humor la situación y destacaron el sarcasmo de la influenciadora frente a lo ocurrido en su apartamento inundado.

