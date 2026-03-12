Este sería el momento del accidente en el que falleció el cantante Zalek en Medellín | VIDEO

La muerte del joven cantante Zalek ha causado conmoción entre seguidores y personas cercanas al artista. El intérprete perdió la vida luego de sufrir un accidente de tránsito mientras se movilizaba en motocicleta por las calles de Medellín.

El hecho ocurrió el martes 10 de marzo y, desde entonces, diferentes detalles sobre lo sucedido han salido a la luz, incluyendo un video que muestra el momento exacto del accidente.

Aparece video que mostraría el accidente en el que murió el cantante Zalek en Medellín. (Foto FreePik)

¿Qué le pasó a Zalek, el joven cantante que falleció?

El artista fallecido fue Zalek, un cantante barranquillero de 30 años que venía construyendo su carrera dentro del género urbano. En los últimos años había trabajado en diferentes proyectos musicales con los que buscaba consolidarse dentro de la escena musical.

La noticia de su muerte fue confirmada por su equipo de trabajo a través de un comunicado oficial en el que lamentaron profundamente su partida.

En el mensaje compartido por su oficina de comunicaciones, describieron al artista no solo como un cantante, sino también como un amigo cercano para muchas personas de su entorno.

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de Zalek, artista, amigo y cantante barranquillero, quien perdió la vida tras sufrir un accidente en moto en Medellín”, señalaron en el comunicado.

La noticia generó múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores y colegas del medio musical expresaron mensajes de despedida y solidaridad con su familia.

¿Qué sucede en el video que se filtró del momento exacto de su accidente?

En medio de la conmoción por su fallecimiento, comenzó a circular un video que mostraría el instante en el que ocurrió el accidente. Las imágenes, difundidas inicialmente por medios locales, captaron el momento en que el cantante pierde el control de su motocicleta.

Según los reportes preliminares, el hecho se registró en el barrio Laureles de Medellín, específicamente en el sector de la calle 47D con carrera 63A, cerca de la zona conocida como la canalización del Estadio.

Video mostraría el momento del accidente en el que falleció el cantante Zalek en Medellín. (Foto FreePik)

En el video se observa cómo el artista se movilizaba en su motocicleta cuando termina cayendo sobre la acera. Tras el impacto, el cuerp0 del cantante es arrastrado varios metros sobre el pavimento.

De acuerdo con información entregada por la Secretaría de Movilidad de Medellín, el accidente ocurrió alrededor de las 2:33 de la tarde y habría involucrado también a otro vehículo.

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si el cantante conducía bajo los efectos del alcohol o si hubo otros factores que influyeran en el accidente. Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer completamente las circunstancias en las que ocurrió el siniestro vial.