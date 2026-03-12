Han pasado dos meses desde la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, una noticia que sacudió al mundo del entretenimiento en Colombia y dejó un profundo vacío entre sus familiares, amigos y seguidores.

Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez asistió a encuentro espiritual tras dos meses de la muerte del cantante

Han sido más de 60 días desde que el cantante Yeison Jiménez y parte de su equipo de trabajo se despidieron de este plano terrenal tras un accidente aéreo.

El dolor y conmoción no desaparecen y más para sus familiares, quienes han buscado todas las formas y ayudas para lograr conllevar esa pérdida tan grande de un ser querido.

Este es el caso de Sonia Restrepo, viuda del artista de Manzanares, quien ha preferido no dar ningún tipo de declaración tras lo sucedido y ha preferido llevar en total privacidad su dolor.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que Sonia fue invitada a un encuentro espiritual llamado Emaús, al que asistió junto a Luisa Fernanda W y Diva Jessurum.

Sonia Restrepo ha buscado a Dios en su dolor tras partida de Yeison Jiménez. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Cuáles son las imágenes y videos de Sonia Restrepo en encuentro espiritual?

En redes sociales empezaron a viralizarse unas fotografías y videos que dejaron ver parte de la experiencia de Sonia Restrepo en este encuentro espiritual.

En las fotos se observa a la viuda de Yeison Jiménez vestida con camiseta blanca junto a un grupo grande mujeres que también asistieron a este encuentro con Dios.

Asimismo, se observa que, al llegar del retiro algunas de las mujeres que compartieron con Sonia quisieron tomarse una foto con ella, algo a lo que accedió sin problema Restrepo.



Estas imágenes de Sonia Restrepo han conmovido a muchos de los seguidores de Yeison Jiménez, quienes le han aplaudido la decisión de asistir a este encuentro religioso en su proceso de sanación.

¿Cuál fue el retiro espiritual al que asistieron Sonia Restrepo, Luisa Fernanda W y Sonia Restrepo?

Luego que se viralizaran estas imágenes y videos de Sonia Restrepo, Luisa Fernanda W y Diva Jessurum en este encuentro muchos internautas se han interesado por saber más de dicho encuentro religioso llamado Emaús.

Emaús es un retiro espiritual católico de fin de semana diseñado para ofrecer un encuentro personal con Jesucristo, basado en el relato bíblico de Lucas 24 (el camino a Emaús). Un espacio que se viene realizando a nivel mundial desde hace más de tres décadas.