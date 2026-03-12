Jhonny Rivera sorprendió al revelar que tiene doble nacionalidad: ¿cuál es la segunda?
Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores al revelar que tiene doble nacionalidad, un detalle poco conocido de su vida.
El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores al revelar recientemente que cuenta con doble nacionalidad. La confesión despertó curiosidad entre sus fanáticos, quienes ahora se preguntan cuál es el otro país al que también pertenece el artista.
¿Cuál es la segunda nacionalidad de Jhonny Rivera?
Luego de su boda con la joven cantante Jenny López, el artista de música popular y su esposa emprendieron un nuevo viaje para cumplir con compromisos laborales mientras disfrutan de su luna de miel.
En medio de esta travesía, Jhonny Rivera dio a conocer un dato poco conocido de su vida, pues al llegar al aeropuerto de Madrid, España explicó que Jenny había tenido que pasar por filtros de migración, mientras que él no. Esto debido a que cuenta con nacionalidad española.
“Ya estoy aquí en Madrid, España, en el aeropuerto esperando a Jenny porque yo paso por un lado, porque yo tengo nacionalidad española desde hace muchos años y eso pues agiliza el proceso migratorio, y yo no tengo que hacer fila, pero los colombianos tienen que hacer el proceso migratorio completo”, explicó el cantante.
De esta manera, el intérprete dejó ver que, además de su nacionalidad colombiana, también cuenta con ciudadanía española, un dato que sorprendió a muchos de sus seguidores, quienes desconocían este detalle de su vida.
¿Por qué Jhonny Rivera tiene doble nacionalidad?
Aunque Jhonny Rivera reveló que cuenta con doble nacionalidad, no explicó la razón ni cómo obtuvo la segunda. Lo que sí dejó claro es que posee este beneficio desde hace varios años.
Sin embargo, se sabe que su hijo Andy Rivera residió durante gran parte de su infancia en ese país, por lo que este hecho podría estar relacionado. Aun así, no existe información concreta que confirme el motivo exacto por el que el cantante obtuvo esa doble nacionalidad.
Por ahora, el artista no ha dado más detalles sobre cómo obtuvo esta segunda nacionalidad, por lo que el dato sigue generando curiosidad entre sus seguidores.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike