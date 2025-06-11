Juliana Calderón reaccionó al ataque que sufrió Andrea Valdiri en el rostro en pleno desfile

El nombre de Andrea Valdiri se apoderó de las tendencias en las últimas horas luego que saliera a la luz un video que dejó en evidencia un ataque que sufrió recientemente en medio de un desfile.

Andrea Valdiri fue invitada al desfile del Carnaval Comunal Novembrino de Magangué en el departamento de Bolívar en donde estuvo compartiendo con la comunidad, quien en su mayoría la recibió de gran manera.

Sin embargo, en medio de una comparsa la creadora de contenido sufrió un inesperado ataque por parte de una persona que se encontraba en primera fila en el público.

La influenciadora se encontraba bailando con gran emoción a bordo de la carroza en medio de la algarabía del momento, cuando inesperadamente una de las personas del público que tenía un envase de espuma se lo lanzó desmedidamente hacia su rostro.

Andrea Valdiri ha provocado un sinfín de reacciones tras lo sucedido y precisamente, la hermana de Yina Calderón, Juliana Calderón, reaccionó en las últimas horas a través de sus historias de Instagram.

Juliana Calderón se burló de Andrea Valdiri por lo que le sucedió en desfile. (Fotos Canal RCN)

¿Juliana Calderón se burló del ataque que sufrió Andrea Valdiri en desfile?

Aunque muchos seguidores mostraron su apoyo a la bailarina, Juliana Calderón aprovechó la situación para lanzar una indirecta que fue interpretada como burla.

En una historia de Instagram, la creadora de contenido grabó su reacción al ver la parte del video en el que quedó en evidencia el ataque que sufrió Valdiri con espuma en su rostro.

Aunque al principio se mostró sorprendida, Juliana Calderón soltó una gran carcajada al momento de ver el ataque hacia Valdiri.

Como era de esperarse la reacción de Juliana no ha pasado por desapercibido y ha provocado opiniones divididas, ya que para algunos fue de mal gusto que se burlara de una situación así que puso en riesgo su integridad.

¿Cómo surgió la rivalidad entre Juliana Calderón y Andrea Valdiri?

La rivalidad entre Juliana Calderón y Andrea Valdiri ha aumentado en el último tiempo por todo lo que pasó entre la influenciadora barranquillera con su hermana Yina Calderón.

Precisamente, el evento de Stream Fighters fue la gota que reboso la copa, ya que ese día Yina Calderón abandonó el enfrentamiento contra Valdiri, lo cual la hizo ser centro de críticas y malos comentarios.

Juliana Calderón en defensa de su hermana arremetió contra Andrea Valdiri y su mamá. Desde ahí la hermana de Yina no ha perdido oportunidad para despacharse o burlarse de la influenciadora barranquillera, precisamente, en Halloween Juliana se disfrazó de Valdiri.