Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana Calderón reaccionó al ataque que sufrió Andrea Valdiri en el rostro en pleno desfile

Juliana Calderón se burló de lo que le sucedió a Andrea Valdiri en pleno desfile del Carnaval Comunal Novembrino de Magangué.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Juliana Calderón reaccionó a ataque que sufrió Andrea Valdiri
Juliana Calderón se burló del ataque que sufrió Andrea Valdiri. (Fotos Canal RCN)

El nombre de Andrea Valdiri se apoderó de las tendencias en las últimas horas luego que saliera a la luz un video que dejó en evidencia un ataque que sufrió recientemente en medio de un desfile.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Juliana Calderón al ataque que sufrió Andrea Valdiri en el rostro?

Andrea Valdiri fue invitada al desfile del Carnaval Comunal Novembrino de Magangué en el departamento de Bolívar en donde estuvo compartiendo con la comunidad, quien en su mayoría la recibió de gran manera.

Sin embargo, en medio de una comparsa la creadora de contenido sufrió un inesperado ataque por parte de una persona que se encontraba en primera fila en el público.

La influenciadora se encontraba bailando con gran emoción a bordo de la carroza en medio de la algarabía del momento, cuando inesperadamente una de las personas del público que tenía un envase de espuma se lo lanzó desmedidamente hacia su rostro.

Andrea Valdiri ha provocado un sinfín de reacciones tras lo sucedido y precisamente, la hermana de Yina Calderón, Juliana Calderón, reaccionó en las últimas horas a través de sus historias de Instagram.

Juliana Calderón mostró las consecuencias de imitar a Andrea Valdiri
Juliana Calderón se burló de Andrea Valdiri por lo que le sucedió en desfile. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Juliana Calderón se burló del ataque que sufrió Andrea Valdiri en desfile?

Aunque muchos seguidores mostraron su apoyo a la bailarina, Juliana Calderón aprovechó la situación para lanzar una indirecta que fue interpretada como burla.

En una historia de Instagram, la creadora de contenido grabó su reacción al ver la parte del video en el que quedó en evidencia el ataque que sufrió Valdiri con espuma en su rostro.

Aunque al principio se mostró sorprendida, Juliana Calderón soltó una gran carcajada al momento de ver el ataque hacia Valdiri.

 

Como era de esperarse la reacción de Juliana no ha pasado por desapercibido y ha provocado opiniones divididas, ya que para algunos fue de mal gusto que se burlara de una situación así que puso en riesgo su integridad.

Artículos relacionados

¿Cómo surgió la rivalidad entre Juliana Calderón y Andrea Valdiri?

La rivalidad entre Juliana Calderón y Andrea Valdiri ha aumentado en el último tiempo por todo lo que pasó entre la influenciadora barranquillera con su hermana Yina Calderón.

Precisamente, el evento de Stream Fighters fue la gota que reboso la copa, ya que ese día Yina Calderón abandonó el enfrentamiento contra Valdiri, lo cual la hizo ser centro de críticas y malos comentarios.

Juliana Calderón en defensa de su hermana arremetió contra Andrea Valdiri y su mamá. Desde ahí la hermana de Yina no ha perdido oportunidad para despacharse o burlarse de la influenciadora barranquillera, precisamente, en Halloween Juliana se disfrazó de Valdiri.

Juliana Calderón causa revuelo al lucir el mismo peinado que Andrea Valdiri
Juliana Calderón se burló de lo que le pasó a Andrea Valdiri. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Karina García genera revuelo al imitar el acento dominicano. Karina García

Karina García sorprende al imitar el acento dominicano y demuestra otro talento oculto en el reality

Karina García imitó el acento dominicano en redes sociales y reafirmó que su team es el más fuerte del reality.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo