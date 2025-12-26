Verónica Giraldo habría confirmado la ruptura de Karol G y Feid tras celebración de Navidad

Los nombres de Karol G y Feid no han parado de acaparar la atención en el último tiempo por su aparente ruptura, la cual se habría confirmado recientemente por parte de una de las hermanas de la artista.

¿Se confirmó la ruptura de Karol G y Feid?

Karol G y Feid mantienen en vilo a sus seguidores desde hace más de un mes, luego de que empezaran a circular varias señales que ponen en entredicho la continuidad de su relación sentimental.

En las últimas horas, los rumores de una posible ruptura tomaron aún más fuerza tras una publicación en redes sociales hecha por Verónica Giraldo, una de las hermanas de la artista paisa de Navidad.

Para muchos usuarios, ese mensaje fue interpretado como una confirmación indirecta de que la Bichota y el reguetonero antioqueño ya habrían puesto fin a su relación desde hace algún tiempo

Hermana de Karol G habría confirmado su ruptura con Feid. (AFP: Dia Dipasupil y Freepik)

¿Cuál fue la publicación de Verónica Giraldo que habría confirmado ruptura de Karol G?

Verónica Giraldo compartió un carrusel de fotografías en las que dejó ver cómo fue la celebración de Navidad con su familia y seres queridos.

La hermana de La Bichota mostró que su celebración de Navidad fue fuera de su tierra natal, Medellín, y se fueron para una paradisiaca playa en compañía de sus padres.

En las imágenes se ve a Karol G posar de manera alegre junto a todos sus seres queridos, en donde se mostraron unidos y emocionados.

Y así culminamos una FELIZ Y HERMOSA NAVIDAD en Familia y con más amor, unión y armonía. Los amo infinitamente gracias por estar y por permanecer siempre juntos.

¿Feid estuvo en la celebración de Navidad de Karol G?

Lo que llamó la atención de la publicación de la hermana de Karol G, es que en ninguna de las fotos hubo rastro de Feid.

El cantante reguetonero al parecer no estuvo con Karol G y su familia en esta celebración navideña, lo cual habría confirmado que ya no está con la cantante.

Cabe resaltar que, hasta el momento ni Feid ni Karol G han confirmado su ruptura, pero cada vez salen más a la luz pruebas de esta aparente decisión.