Ella es Gaby Correa, la guapa hija de Patty Grisales, exparticipante de MasterChef Celebrity

Patricia Grisales se despidió de MasterChef Celebrity en la noche del 5 de noviembre tras un reto de eliminación en el que se enfrentó a Violeta Bergonzi y Carolina Sabino.

¿Quién es la hija de la actriz Patty Grisales, exparticipante de MasterChef Celebrity?

Patricia Grisales se despidió de la cocina más famosa del mundo entre aplausos y elogios, esto porque con su personalidad, carisma y talento conquistó a compañeros, jurados, presentadora y televidentes.

La salida de la experimentada actriz ha sido una de las más conmovedoras y tristes hasta el momento y más por la recta final en la que ya está el programa de cocina del Canal RCN.

La salida de Patty Grisales provocó múltiples lágrimas en la cocina más famosa. (Foto Canal RCN)

Tras la salida de Patty muchos internautas han ido a sus redes sociales a dejarle mensajes de cariño y es allí donde muchos se interesaron por conocer más detalles de su vida privada.

Uno de esos detalles es sobre su única hija llamada Gabriela Correa Grisales, quien es la máxima adoración de la actriz y su mayor apoyo.

¿A qué se dedica Gaby Correa, la hija de la actriz Patty Grisales?

El nombre de Gaby Correa salió a luz en medio de este 'boom' mediático que vive la actriz, esto por su atractivo físico y figura estilizada.

Según se puede observar en las redes sociales de la joven se puede ver que no siguió los pasos de su mamá y de su familia, quienes se dedicaron al mundo de la actuación.

Al parecer, Gaby es nutricionista por lo que expone en la biografía de sus redes sociales en donde comparte fotos y videos de lo que es su día a día y sus mayores pasiones.

La joven en sus redes muestra que es apasionada por los viajes y por eso se deja ver desde diferentes países y ciudades del mundo en donde posa y enamora con su belleza.

Asimismo, Gabriela tiene varias instantáneas junto a Patty Grisales a quien le expresa todo su amor y admiración.

¿Patty Grisales se parece a Amparo Grisales, hermana de Patty?

Gaby Correa sin duda alguna aunque no está en el mundo de la farándula, su nombre no está del todo alejado por su mamá y sus familiares, entre ellas Amparo Grisales.

Precisamente, a Gaby la han señalado de parecerse a su tía Amparo Grisales, con quien también tiene algunas fotografías en sus redes.

Para muchos Gaby luce similar a como lucía su tía en su juventud, no obstante, para otros internautas, la joven es el mismo rostro de su mamá, Patty Grisales.