¿Altafulla entrará a La mansión de Luinny y se reencontrará con Karina García? Esto se sabe

Los fanáticos de Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia, están ilusionados con el posible ingreso del cantante a un nuevo reality, La mansión de Luinny.

¿Altafulla va a entrar a La mansión de Luinny?

La posible entrada de Andrés Altafulla a este reality ha generado gran controversia en redes sociales, esto porque allí está Karina García, su expareja.

Hace menos de dos meses que Altafulla y Karina García dieron por terminada su relación sentimental la cual nació en La casa de los famosos Colombia.

Por lo que expuso la influenciadora en el comunicado con el que confirmó la noticia, su relación no terminó en malos términos, pero no quedaron como amigos.

Por eso, este rumor de la posible visita o participación de Andrés Altafulla en La mansión de Luinny tiene a todos expectantes por ver la reacción de ambos al reencontrarse.

Karina García y Andrés Altafulla podrían reencontrarse en La mansión de Luinny. (Foto del Canal RCN)

¿Quiénes anunciaron la posible entrada de Altafulla a La mansión de Luinny?

En medio de esta ola de rumores y comentarios, ha salido a la luz unas declaraciones de una exparticipante de La casa de los famosos y de un conocido influenciador sobre el tema.

Ellos fueron Yaya Muñiz y Dímelo King, quienes en medio de su programa digital aseguraron que tenían la información de un posible ingreso del artista a este reality de República Dominicana.

También hay otro, que Altafulla entraría a La mansión de Luinny

¿Cómo reaccionaría Karina García al ver a Altafulla en La mansión de Luinny?

Para muchos internautas, la supuesta entrada de Altafulla sería un gran 'boom' para el programa esto, por su estilo directo y su sentido del humor, además, de la polémica con Karina García y Yina Calderón.

Sin embargo, muchos internautas se han enfocado en cómo podría reaccionar Karina García en caso que le lleven a su expareja al reality en donde ha tenido gran apoyo del público.

Muchos de sus seguidores aseguran que esto podría poner en riesgo su continuidad, mientras que otros creen que podría ser el escenario perfecto para una reconciliación.

Fanáticos se ilusionan con el posible reencuentro de Karina García y Altafulla. (Foto Canal RCN)

Cabe resaltar que, hasta el momento ni Altafulla ni la producción de La mansión de Luinny se ha pronunciado para confirmar o desmentir estos rumores.