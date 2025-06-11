Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Altafulla entrará a La mansión de Luinny y se reencontrará con Karina García? Esto se sabe

Exparticipante de La casa de los famosos y famoso influenciador hablaron de la posible entrada de Altafulla a La mansión de Luinny.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Altafulla podría ingresar a La mansión de Luinny
Altafulla genera dudas sobre su posible ingreso a La mansión de Luinny. (Fotos Canal RCN)

Los fanáticos de Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia, están ilusionados con el posible ingreso del cantante a un nuevo reality, La mansión de Luinny.

Artículos relacionados

¿Altafulla va a entrar a La mansión de Luinny?

La posible entrada de Andrés Altafulla a este reality ha generado gran controversia en redes sociales, esto porque allí está Karina García, su expareja.

Hace menos de dos meses que Altafulla y Karina García dieron por terminada su relación sentimental la cual nació en La casa de los famosos Colombia.

Por lo que expuso la influenciadora en el comunicado con el que confirmó la noticia, su relación no terminó en malos términos, pero no quedaron como amigos.

Por eso, este rumor de la posible visita o participación de Andrés Altafulla en La mansión de Luinny tiene a todos expectantes por ver la reacción de ambos al reencontrarse.

Karina García, Altafulla
Karina García y Andrés Altafulla podrían reencontrarse en La mansión de Luinny. (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Quiénes anunciaron la posible entrada de Altafulla a La mansión de Luinny?

En medio de esta ola de rumores y comentarios, ha salido a la luz unas declaraciones de una exparticipante de La casa de los famosos y de un conocido influenciador sobre el tema.

Ellos fueron Yaya Muñiz y Dímelo King, quienes en medio de su programa digital aseguraron que tenían la información de un posible ingreso del artista a este reality de República Dominicana.

También hay otro, que Altafulla entraría a La mansión de Luinny

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaría Karina García al ver a Altafulla en La mansión de Luinny?

Para muchos internautas, la supuesta entrada de Altafulla sería un gran 'boom' para el programa esto, por su estilo directo y su sentido del humor, además, de la polémica con Karina García y Yina Calderón.

Sin embargo, muchos internautas se han enfocado en cómo podría reaccionar Karina García en caso que le lleven a su expareja al reality en donde ha tenido gran apoyo del público.

Muchos de sus seguidores aseguran que esto podría poner en riesgo su continuidad, mientras que otros creen que podría ser el escenario perfecto para una reconciliación.

Karina García y Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025.
Fanáticos se ilusionan con el posible reencuentro de Karina García y Altafulla. (Foto Canal RCN)

Cabe resaltar que, hasta el momento ni Altafulla ni la producción de La mansión de Luinny se ha pronunciado para confirmar o desmentir estos rumores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Karina García genera revuelo al imitar el acento dominicano. Karina García

Karina García sorprende al imitar el acento dominicano y demuestra otro talento oculto en el reality

Karina García imitó el acento dominicano en redes sociales y reafirmó que su team es el más fuerte del reality.

Lo más superlike

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Manelyk González reveló que padece hipotiroidismo tras años de someterse a dietas extremas.

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Manelyk González debuta como actriz Influencers

Manelyk debuta como actriz junto a Maribel Guardia y sorprende al revelar que está hospitalizada

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo