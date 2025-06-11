Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón tuvo fuerte enfrentamiento en La mansión de Luinny: Karina García quedó en shock

Yina Calderón se enfrentó con Chanel Raphael en La mansión de Luinny y Karina García quedó en medio del conflicto: así fue.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yina Calderón tuvo fuerte pelea en La mansión de Luinny
Yina Calderón se enfrentó con participante de La mansión de Luinny. (Fotos Canal RCN)

Yina Calderón no ha parado de ser tema de conversación desde su ingreso a La mansión de Luinny en donde ha tenido varios conflictos con sus compañeros y en las últimas horas tuvo uno de los más fuertes.

¿Cómo fue el conflicto de Yina Calderón en La mansión de Luinny?

Yina Calderón desde su entrada a este reality de República Dominicana ha generado controversia por su personalidad, precisamente, en el estreno del programa la influenciadora huilense se enfrentó con otra compañera.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha dejado claro que no es una persona hipócrita y que cuando alguien no le cae bien, hace todo para que esa persona se de cuenta.

Precisamente, en las últimas horas, Yina Calderón tuvo un fuerte cruce con la participante dominicana conocida como La Bella Chanel.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón se enfrentó con Chanel en reality de República Dominicana. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Yina Calderón ante fuertes comentarios de La Bella Chanel en La mansión de Luinny?

Todo empezó cuando la influenciadora dominicana empezó a burlarse de los comentarios de Yina en donde aseguraba que tenía amigos con mucho dinero: "Yo tengo amigos millonarios en dólares, así que manifiéstense".

Este comentario hizo que Yina que estaba a pocos metros no le quitara la mirada de encima, lo cual provocó que la dominicana la confrontara: "¿Qué es lo que tú me miras?".

- ¿Cómo así? Yo miro lo que yo quiera.

-Sí, pero entonces no me mire a mí.

Yina Calderón no se quedó callada y con subiéndole la voz le expresó que ella tenía la liberta de mirar a quien y donde quisiera.

Yo puedo mirar a donde se me de la gana, Chanel. Tú no eres la dueña de la casa, es Luinny.


Ante esta reacción de Yina, la influencer dominicana reaccionó de inmediato de manera irónica acusándola de tener 'mal de ojo' y que por eso la reprendía.

Bella Chanel decidió irse de ese espacio y Yina aprovechó una de las cámaras para expresarles a sus seguidores que ya era notorio que habían varias de sus compañeras buscándole conflicto: "Cómo se pueden dar cuenta las brujas buscándome pele*".

¿Cómo reaccionó Karina García al conflicto de Yina Calderón y Chanel en La mansión de Luinny?

Yina Calderón y Chanel dejaron sorprendidos a varios de sus compañeros con su conflicto especialmente a Karina García.

La modelo antioqueña se encontraba en la mitad de ambas participantes cuando empezó todo el conflicto, por lo que ella prefirió hacerse a un lado, sin embargo, no pudo ocultar sus gestos con todo lo que se decían sus compañeras.

Alofoke arremete contra Yina Calderón.
Karina García quedó en medio de conflicto de Yina Calderón en La mansión de Luinny. (Foto Canal RCN)
