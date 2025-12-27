Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Manuela Gómez no volverá a ver a su hija! Así se despidió la participante de La casa de los famosos

Manuela Gómez, habitante de La casa de los famosos Colombia 2026, no podrá ver a su hija Samantha ni en Año Nuevo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Manuela Gómez
¡Manuela Gómez no volverá a ver a su hija! Así se despidió la participante de La casa de los famosos | Foto del Canal RCN.

Manuela Gómez, quien es participante de La casa de los famosos Colombia 2026, hizo una sentida publicación en la que comunicó que no volverá a ver a su hija Samantha, incluso ni en la llegada de Año Nuevo.

¿Por qué Manuela Gómez, de La casa de los famosos Colombia, no volverá a ver a su hija?

Con una fotografía en la que se ve a la influenciadora teniendo en brazos a su hija, Manuela Gómez se despidió. Esto se debe a que ambas están en Estados Unidos, pero la empresaria debe devolverse a Colombia a finiquitar todos sus preparativos para ingresar al reality del Canal RCN, el próximo lunes 12 de enero de 2026.

Sin embargo, muchos se preguntan por qué la influencer no va a volver a su hija. Resulta que la exprotagonista de novela llega a Medellín, alista maletas y luego se va a Bogotá, entonces, cuando su hija regrese a Colombia, ya no estarán juntas.

Manuela Gómez
Se reveló que Manuela Gómez va a estar en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Lo anterior se deben a motivos, como, por ejemplo, los habitantes de La casa de los famosos Colombia llegan a un hotel día antes del estreno, entre otros factores.

¿Cómo se despidió Manuela Gómez de su hija Samantha?

Manuela Gómez se despidió de su hija Samantha y lo subió a su perfil oficial de Instagram, con más de dos millones de seguidores acumulados. La empresaria escribió un emotivo mensaje que conmovió a los internautas.

"Despidiéndome de mi princesa con mi corazón partido en mil pedazos. Sé que estoy haciendo lo correcto, luchando por nuestro futuro. Si no voy por todo mejor no voy", se interpreta en Instagram.

En efecto, llegó el momento al que Gómez le temía: tener que decirle adiós a su hija por temas de trabajo. Cabe decir que al entrar a La casa de los famosos, estará alejada del exterior, lo que significa que no tendrá conocimiento de cómo se encuentra Samantha.

Manuela Gómez
Manuela Gómez aguantó las lágrimas por difícil situación con su hija | Foto del Canal RCN.

Tras la despedida, los seguidores de la influenciadora reaccionaron con mensajes de apoyo, aplaudiendo el esfuerzo que está haciendo por el futuro de las dos. Asimismo, se leen opiniones como: "Con toda Manu, a ganar", "Tienes un equipazo para cuidar a tu hija", "Todo va a estar bien".

