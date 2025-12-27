Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿A Yina Calderón le gusta Asaf Torres?: Esta fue la inesperada confesión que hizo

Yina Calderón sorprendió a sus seguidores al revelar su opinión sobre Asaf Torres y cuáles son sus sentimientos respecto a él.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
¿A Yina Calderón le gusta Asaf Torres?
Yina Calderón reveló qué siente por Asaf Torres / (Foto del Canal RCN)

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, Yina Calderón fue cuestionada sobre sus sentimientos hacia el cantante Asaf Torres. La influencer fue clara al revelar lo que piensa del cantante y qué es lo que siente hacia él.

Artículos relacionados

¿Por qué relacionan a Yina Calderón con Asaf Torres?

Yina Calderón y Asaf Torres han sido vinculados por los internautas debido a la cercanía que mostraron durante su participación en un reality. En varias dinámicas dentro del programa, se les vio interactuando de manera constante, apoyándose y compartiendo momentos que despertaron la curiosidad del público sobre si había algo más que una amistad.

¿Por qué relacionan a Yina Calderón con Asaf Torres?
En redes recuerdan la historia de Yina Calderón y Asaf Torres / (Foto del Canal RCN)

Asaf Torres también ha contribuido a la atención de los seguidores creando memes sobre un posible matrimonio con Yina, lo que ha generado aún más expectativa en redes. Además, confirmó que tiene planes de viajar a Colombia para pasar Año Nuevo con la empresaria, lo que refuerza la posibilidad de que continúen viéndose fuera del reality.

Artículos relacionados

¿Qué opina Yina Calderón sobre Asaf Torres?

En una dinámica de preguntas en Instagram, Yina se sinceró al revelar qué piensa de Asaf Torres. La empresaria no dudó en describirlo como un hombre atractivo, destacando varias de sus virtudes. Sin embargo, aclaró que no lo conoce del todo, pues no han compartido tiempo fuera del reality en el cual estuvieron juntos.

La influencer destacó que una de las cosas que más le llaman la atención del cantante es su aspecto físico, destacando que luce muy bien y que cuenta con atributos que no pasan desapercibidos.

“Es guapo, tiene la chocolatina. Asaf es un hombre muy atractivo, la que diga que Asaf es feo, es una mentirosa”

Artículos relacionados

¿A Yina Calderón le gusta Asaf Torres?

Yina Calderón explicó que, aunque valora la forma de ser de Asaf Torres, sus sentimientos no coinciden con los de él. La empresaria destacó que, a pesar de que Asaf le ha demostrado su interés, ella en este momento se encuentra atraída por otra persona.

¿A Yina Calderón le gusta Asaf Torres?
Yina Calderón habla de sus sentimientos por Asaf Torres / (Foto del Canal RCN)

En varias ocasiones, Yina ha mencionado que le gusta mantener las cosas claras para no generar expectativas equivocadas y que, por ahora, su enfoque está en el ámbito profesional. Estas declaraciones llamaron la atención de los internautas que afirmaban la existencia de cierta ‘conexión’.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sofía Avendaño lamenta la pérdida de un ser muy especial Sofía Avendaño

Sofía Avendaño lamenta la pérdida de un ser muy especial que falleció en sus brazos

A través de Instagram, Sofía Avendaño confirmó el fallecimiento de un ser muy especial que la acompañó durante años.

Yina Calderón, WestCol Yina Calderón

Yina Calderón tilda a WestCol de 'levantado', pero le dicen que ella es igual, ¿qué significa?

Yina Calderón aseguró que WestCol "alquila" sus camionetas y más críticas en contra del streamer antioqueño.

Alison González sorprendió a Ceci Santiago Talento internacional

Reconocida futbolista le pidió matrimonio a su novia, así fue la sorpresa

Alison González sorprendió a Ceci Santiago con una emotiva propuesta de matrimonio.

Lo más superlike

WhatsApp Tecnología

WhatsApp: señales claras de que alguien accedió a la cuenta y qué hacer de inmediato

Puede suceder que otros tengan acceso a WhatsApp sin ser descubiertos, razón por la que existen pistas para saberlo.

Cantante anunció su retiro de la música Talento internacional

Cantante anunció su retiro de la música tras sentirse ignorado: “Nadie me ayuda”

Esclerosis Lateral Amiotrófica Salud

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la enfermedad que padece la actriz Yolanda Andrade?

Ángela Aguilar comparte foto con Nodal y un gesto da de qué hablar Ángela Aguilar

Ángela Aguilar muestra un momento romántico con Nodal, pero el gesto del mexicano despertó dudas

Campanita y Valentino La casa de los famosos

Campanita sorprende al aparecer bailando con Valentino tras sus declaraciones para La casa de los famosos