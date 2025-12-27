Reconocida futbolista le pidió matrimonio a su novia, así fue la sorpresa

Alison González, jugadora de Tigres Femenil, ha dado un paso importante en su vida personal al pedirle matrimonio a su novia, la portera Ceci Santiago, también jugadora del mismo equipo.

A través de sus redes sociales, Alison compartió el emotivo momento en el que le entregó el anillo de compromiso a Ceci, sorprendiendo a sus seguidores.

La propuesta fue acompañada de un mensaje que Alison escribió para su pareja, en el que expresaba lo especial que era para ella compartir su vida con Ceci.

La jugadora de Tigres Femenil mencionó que, a pesar de las muchas cosas que ocurren en la vida, este momento era algo que quedaría grabado en su corazón para siempre.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Alison González a Ceci Santiago?

La propuesta de matrimonio rápidamente se volvió viral, generando una gran cantidad de reacciones tanto de los seguidores de las jugadoras como de sus compañeras en Tigres Femenil.

Muchos de sus fans felicitaron a la pareja y expresaron su apoyo y buenos deseos para esta nueva etapa en sus vidas. Las jugadoras del equipo también celebraron el compromiso, demostrando la cercanía y el apoyo mutuo que existe dentro del grupo.

El hecho de que las dos futbolistas, que ahora forman parte de uno de los equipos más exitosos de la Liga MX Femenil, hayan decidido dar este paso ha generado una gran admiración entre sus seguidores.

¿Quiénes son Alison González y Ceci Santiago?

Este compromiso llega en un momento importante para ambas jugadoras, ya que no solo se encuentran en la cima de sus carreras deportivas, sino que también han demostrado un fuerte vínculo fuera del campo.

Tras su éxito con Tigres Femenil, donde se han consolidado como dos de las jugadoras más importantes del equipo, Alison y Ceci ahora enfrentan un nuevo capítulo en sus vidas personales.

Aunque no se ha confirmado una fecha para la boda, la noticia del compromiso ha sido bien recibida por la afición, que sigue de cerca la carrera de ambas futbolistas.

Además, el hecho de que ambas jugadoras continúen siendo figuras clave para Tigres Femenil, un equipo que recientemente se coronó campeón de la Liga MX Femenil, resalta la fortaleza de su relación.