Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reconocida futbolista le pidió matrimonio a su novia, así fue la sorpresa

Alison González sorprendió a Ceci Santiago con una emotiva propuesta de matrimonio.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Alison González sorprendió a Ceci Santiago
Alison González sorprendió a Ceci Santiago. Imagen de Freepik

Alison González, jugadora de Tigres Femenil, ha dado un paso importante en su vida personal al pedirle matrimonio a su novia, la portera Ceci Santiago, también jugadora del mismo equipo.

A través de sus redes sociales, Alison compartió el emotivo momento en el que le entregó el anillo de compromiso a Ceci, sorprendiendo a sus seguidores.

La propuesta fue acompañada de un mensaje que Alison escribió para su pareja, en el que expresaba lo especial que era para ella compartir su vida con Ceci.

Reconocida influenciadora se quebró en llanto tras proponerle matrimonio a su pareja: así fue
Foto: Freepik

La jugadora de Tigres Femenil mencionó que, a pesar de las muchas cosas que ocurren en la vida, este momento era algo que quedaría grabado en su corazón para siempre.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Alison González a Ceci Santiago?

La propuesta de matrimonio rápidamente se volvió viral, generando una gran cantidad de reacciones tanto de los seguidores de las jugadoras como de sus compañeras en Tigres Femenil.

Muchos de sus fans felicitaron a la pareja y expresaron su apoyo y buenos deseos para esta nueva etapa en sus vidas. Las jugadoras del equipo también celebraron el compromiso, demostrando la cercanía y el apoyo mutuo que existe dentro del grupo.

El hecho de que las dos futbolistas, que ahora forman parte de uno de los equipos más exitosos de la Liga MX Femenil, hayan decidido dar este paso ha generado una gran admiración entre sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Quiénes son Alison González y Ceci Santiago?

Este compromiso llega en un momento importante para ambas jugadoras, ya que no solo se encuentran en la cima de sus carreras deportivas, sino que también han demostrado un fuerte vínculo fuera del campo.

Impactante gesto: actriz famosa le propone matrimonio a su pareja
(Foto Freepik: freepic.diller).

Tras su éxito con Tigres Femenil, donde se han consolidado como dos de las jugadoras más importantes del equipo, Alison y Ceci ahora enfrentan un nuevo capítulo en sus vidas personales.

Aunque no se ha confirmado una fecha para la boda, la noticia del compromiso ha sido bien recibida por la afición, que sigue de cerca la carrera de ambas futbolistas.

Además, el hecho de que ambas jugadoras continúen siendo figuras clave para Tigres Femenil, un equipo que recientemente se coronó campeón de la Liga MX Femenil, resalta la fortaleza de su relación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sofía Avendaño lamenta la pérdida de un ser muy especial Sofía Avendaño

Sofía Avendaño lamenta la pérdida de un ser muy especial que falleció en sus brazos

A través de Instagram, Sofía Avendaño confirmó el fallecimiento de un ser muy especial que la acompañó durante años.

¿A Yina Calderón le gusta Asaf Torres? Yina Calderón

¿A Yina Calderón le gusta Asaf Torres?: Esta fue la inesperada confesión que hizo

Yina Calderón sorprendió a sus seguidores al revelar su opinión sobre Asaf Torres y cuáles son sus sentimientos respecto a él.

Yina Calderón, WestCol Yina Calderón

Yina Calderón tilda a WestCol de 'levantado', pero le dicen que ella es igual, ¿qué significa?

Yina Calderón aseguró que WestCol "alquila" sus camionetas y más críticas en contra del streamer antioqueño.

Lo más superlike

WhatsApp Tecnología

WhatsApp: señales claras de que alguien accedió a la cuenta y qué hacer de inmediato

Puede suceder que otros tengan acceso a WhatsApp sin ser descubiertos, razón por la que existen pistas para saberlo.

Cantante anunció su retiro de la música Talento internacional

Cantante anunció su retiro de la música tras sentirse ignorado: “Nadie me ayuda”

Esclerosis Lateral Amiotrófica Salud

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la enfermedad que padece la actriz Yolanda Andrade?

Ángela Aguilar comparte foto con Nodal y un gesto da de qué hablar Ángela Aguilar

Ángela Aguilar muestra un momento romántico con Nodal, pero el gesto del mexicano despertó dudas

Campanita y Valentino La casa de los famosos

Campanita sorprende al aparecer bailando con Valentino tras sus declaraciones para La casa de los famosos