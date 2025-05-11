Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Violeta Bergonzi preocupa a sus fans tras hacer anuncio en sus redes: "Con el corazón roto"

Violeta Bergonzi rompió el silencio sobre una situación que la tiene bastante afectada y que tiene que ver con MasterChef Celebrity.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Violeta Bergonzi dio triste noticia sobre MasterChef
Violeta Bergonzi sorprendió con noticia previo a capítulo de MasterChef. (Fotos Canal RCN)

Violeta Bergonzi, actual participante de MasterChef Celebrity sorprendió a sus seguidores en las últimas horas luego de asegurar en sus redes que tenía el corazón roto por suceso.

¿Por qué Violeta Bergonzi aseguró que tiene el corazón roto?

Violeta Bergonzi ha sido tendencia en los últimos días por su rifirrafe con Valentina Taguado, con quien actualmente está compitiendo en MasterChef Celebrity.

En la mañana del 5 de noviembre la influenciadora apareció tras esta polémica en sus redes sociales con un curioso mensaje en donde primero dejó una aparente pulla para sus 'haters'.

Cómo amanecen mis haters, que son los primeros en aparecer por acá.

Seguido a este saludo para las personas que la han criticado en los últimos días, la presentadora aseguró que no estaba bien de ánimo porque hoy en el capítulo de MasterChef Celebrity se tenía que despedir de la competencia Patty Grisales, Carolina Sabino o ella.

El capítulo de hoy es bastante difícil, estamos ad portas de salir Carolina Sabino, Patricia y yo.

Participantes en riesgo en Masterchef Celebrity
Violeta Bergonzi se mostró triste por reto de eliminación en Masterchef Celebrity. (Foto Canal RCN)

¿Violeta Bergonzi anunció su salida de MasterChef Celebrity?

Violeta Bergonzi confesó en sus redes sociales que estaba con el corazón roto por lo que sucedería en este capítulo.

La presentadora fue sincera al asegurar que en caso tal de salir de la competencia se iba con la frente en alto por haberlo dado todo en la competencia.

Paso a decirles por aquí que si llego a salir, pues, salgo con el corazón roto, pero con la paz del deber cumplido, dándolo todo hasta el final.

¿Qué mensaje dejó Violeta Bergonzi para sus compañeras en riesgo de irse MasterChef Celebrity?

Violeta compartió una foto junto a sus compañeras Patty Grisales y Carolina Sabino para dejar claro que para ella sería un orgullo salir de la competencia enfrentándose a dos de las mejores de la temporada.

Si me voy esta noche me voy peleando con las más duras.

La presentadora con sus palabras y sentimiento de melancolía tiene preocupados a sus seguidores, ya que le han empezado a indagar si su mensaje es una despedida adelantada.

Violeta Bergonzi reveló el procedimiento médico que se realizó en el pasado: ¿de cuál se trata?
Violeta Bergonzi compartió emotivo mensaje en sus redes sociales. (Foto Canal RCN)
