Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura: así fue

En los últimos días, varios internautas han generado una ola de comentarios tras confirmarse públicamente la ruptura públicamente de dos figuras que hacen parte del mundo del entretenimiento.

¿Quién es el famoso actor que confirmó su ruptura con su expareja?

Uno de los actores más reconocidos a nivel internacional es Mauricio Ochmann, quien se ha dado a conocer por su gran habilidad en el campo artístico, en especial por participar en importantes producciones como: ‘A la mala’, ‘Hazlo como hombre’, ‘No negociable’ y ‘Ya veremos’.

Por su parte, el actor ha acaparado la atención mediática al confesar que está soltero desde hace varios meses al tener una relación sentimental con Lorena González, hace un periodo de tiempo.

Así confirmó Mauricio Ochmann su ruptura. | Foto: Freepik

¿Cómo reveló Mauricio Ochmann que está soltero hace varios meses?

Es clave mencionar que Mauricio Ochmann tuvo una entrevista con un medio de comunicación internacional en el que reveló las siguientes palabras acerca de su ruptura con Lorena González :

“Hace varios meses que estoy soltero porque así es la vida y así estoy desde hace varios meses”, añadió Mauricio.

Sin duda, las palabras de Mauricio Ochmann generaron diversas reacciones a través de las redes sociales al ver que lleva varios meses soltero. Así también, confesó que está dispuesto a darse una nueva oportunidad en el amor tras varias rupturas, en especial por el vínculo que también tuvo en el pasado con Aislinn Derbez.

¿Quién es y a qué se dedica Lorena González, la expareja de Mauricio Ochmann?

Recordemos que, en el 2024, Mauricio Ochmann y Lorena González confirmaron públicamente su relación y, desde entonces, compartían varias fotografías en común.

En la actualidad Lorena González cuenta con más de 81 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que comparte varios detalles de su vida al ser actriz y productora.

¿Quién es Lorena González? | Foto: Freepik