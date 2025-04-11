Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura: así fue

Una de las parejas más reconocidas del entretenimiento confirmó su ruptura tras la confesión de un famoso actor.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura: así fue
¿Quién es la famosa pareja que confirmó su ruptura? | Foto: Freepik

En los últimos días, varios internautas han generado una ola de comentarios tras confirmarse públicamente la ruptura públicamente de dos figuras que hacen parte del mundo del entretenimiento.

Artículos relacionados

¿Quién es el famoso actor que confirmó su ruptura con su expareja?

Uno de los actores más reconocidos a nivel internacional es Mauricio Ochmann, quien se ha dado a conocer por su gran habilidad en el campo artístico, en especial por participar en importantes producciones como: ‘A la mala’, ‘Hazlo como hombre’, ‘No negociable’ y ‘Ya veremos’.

Por su parte, el actor ha acaparado la atención mediática al confesar que está soltero desde hace varios meses al tener una relación sentimental con Lorena González, hace un periodo de tiempo.

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura: así fue
Así confirmó Mauricio Ochmann su ruptura. | Foto: Freepik

Artículos relacionados

¿Cómo reveló Mauricio Ochmann que está soltero hace varios meses?

Es clave mencionar que Mauricio Ochmann tuvo una entrevista con un medio de comunicación internacional en el que reveló las siguientes palabras acerca de su ruptura con Lorena González:

“Hace varios meses que estoy soltero porque así es la vida y así estoy desde hace varios meses”, añadió Mauricio.

Sin duda, las palabras de Mauricio Ochmann generaron diversas reacciones a través de las redes sociales al ver que lleva varios meses soltero. Así también, confesó que está dispuesto a darse una nueva oportunidad en el amor tras varias rupturas, en especial por el vínculo que también tuvo en el pasado con Aislinn Derbez.

Artículos relacionados

¿Quién es y a qué se dedica Lorena González, la expareja de Mauricio Ochmann?

Recordemos que, en el 2024, Mauricio Ochmann y Lorena González confirmaron públicamente su relación y, desde entonces, compartían varias fotografías en común.

En la actualidad Lorena González cuenta con más de 81 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que comparte varios detalles de su vida al ser actriz y productora.

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura: así fue
¿Quién es Lorena González? | Foto: Freepik

También, es clave recordar que viene de una familia de gran influencia, pues su padre es el empresario farmacéutico Víctor González Dr. Simi, una de las empresas farmacéuticas más reconocidas en Latinoamérica.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021. Talento internacional

Fátima Bosch, Miss México, rompió el silencio y denunció al director de Miss Universo en Tailandia

Previo a la imposición de bandas de las candidatas, el director de la organización de ese país hizo un comentarios despectivo sobre Miss México.

El misterioso mensaje de Nodal en redes: “Espero así suene mi viajecito al cielo" Christian Nodal

Nodal dejó curioso mensaje avivando rumores sobre su relación con Ángela: “Mi viajecito al cielo"

Christian Nodal compartió un mensaje en redes que despertó rumores sobre su relación con Ángela Aguilar.

Falleció importante diseñador de modas que trabajó con Gloria Trevi y tenía una orden de captura reciente por una grave acusación. Talento internacional

Muere famoso diseñador de moda, Héctor Terrones, quien tenía orden de captura por un grave delito

El diseñador Héctor Terrones, quien vistió a la cantante Gloria Trevi, falleció a sus 58 años y días antes la Fiscalía había solicitado su captura.

Lo más superlike

Karina García, Yina Calderón Influencers

Revelan los primeros nominados de 'La mansión de Luinny', ¿Karina y Yina en riesgo de eliminación?

Por el momento, seis participantes se encuentran nominados en 'La mansión de Luinny'. Fan de Karina García y Yina Calderón se preocupan.

TGO, hermano de Juan Fernando Quintero lanza canción junto a Altafulla. Talento nacional

Hermano de Juan Fernando Quintero lanza canción junto a Altafulla y causa revuelo en redes sociales

Claudia Bahamón explicó la ausencia de Raúl Ocampo en Masterchef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón da mala noticia sobre la ausencia de Raúl Ocampo en Masterchef Celebrity

Escándalo previo al cierre de “Stranger Things”: Millie Bobby Brown acusa a David Harbour Viral

Millie Bobby Brown habría acusado a David Harbour en el rodaje de ‘Stranger Things’: Esto se sabe

Evaluna Montaner afección de salud Evaluna Montaner

¿Qué son aftas bucales, afección que sufre Evaluna Montaner?