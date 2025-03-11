¡Abiertas las votaciones en La casa de los famosos Colombia! Conoce el tercer grupo y cómo elegir a tu favorito

A medida que transcurren las semanas, miles de internautas han generado múltiples opiniones a través de las diferentes plataformas digitales tras la llegada de la próxima temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción de Canal RCN.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó Alexa Torres al convertirse en la nueva habitante de La casa de los famosos Colombia 3

Además, ya se conoció el nombre de los dos participantes que entrarán al reality tras la decisión del jurado. Así que el momento ha llegado: las votaciones para elegir al próximo habitante de lacasadelosfamososcolombia.com están abiertas.

Conoce el tercer grupo de los aspirantes que quieres que entren al reality. Recuerda que tu voto será clave. Las votaciones están abiertas desde las 7 a.m. hasta el domingo 9 de noviembre a las 4 p.m. Se conocerá el nombre de la tercera celebridad el próximo a las 7:00 p.m. en Noticias RCN.

¿Quién es Alexis Cuero, el deportista que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Deportista y campeón de juegos olímpicos, él es Jair Alexis Cuero Muñoz , es uno de los luchadores colombianos más destacados del país al competir en varios campeonatos, ganar medallas y demostrar que el deporte es imprescindible en su vida.

¿Quién es Alexis Cuero, uno de los aspirantes del tercer grupo de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Alexis tiene 32 años y desde pequeño ha demostrado importantes habilidades deportivas, en especial al destacarse por ser una persona competitiva gracias a las enriquecedoras experiencias que ha tenido con el deporte.

Artículos relacionados La casa de los famosos Nicolás Arrieta, primer habitante confirmado de La Casa de los Famosos Colombia 3: así quedaron las votaciones

Si quieres una persona competitiva, analítica y desafiante, Alexis Cuero es el aspirante ideal para entrar el reality, ¿te gustaría ver a un deportista olímpico en La casa de los famosos Colombia 3?

¿Quién es Duvan Niño, el entrenador personal que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Entrenador personal, atlético y carismático, él es Duvan Niño , un hombre carismático, disciplinado y lleno de múltiples proyecciones a nivel personal.

¿A qué se dedica Duvan Niño? | Foto: Canal RCN

Duvan es uno de los aspirantes del tercer grupo de La casa de los famosos Colombia 3, una producción del Canal RCN, en el que espera cautivar a los televidentes y a las celebridades en cado de entrar al reality.

En la actualidad, el entrenador atlético está comprometido. Sin embargo, le encantaría poder tener el poder de leer la mente y crear estrategias para sorprender a los televidentes en caso de ingresar a la casa más famosa del país. Si quisieras verlo en la competencia, vota por él.

Artículos relacionados Carla Giraldo Carla Giraldo celebró el inicio de las votaciones para La casa de los famosos Colombia 3: "Tú eliges"

¿Quién es Esteban Bernal, el modelo que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Creador de contenido digital y modelo, él es Esteban Bernal, más conocido en redes sociales como Tebi , uno de los aspirantes del tercer grupo de La casa de los famosos Colombia.

¿Quién es Esteban Bernal, uno de los aspirantes del tercer grupo de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Esteban se ha destacado por ser un hombre coqueto, pues en estos momentos de su vida se encuentra soltero y dispuesto para encontrar el amor.

Una de las características que más identifica a Esteban es su carácter y seguridad que tiene, pues ha revelado que es competitivo y no le gusta perder. Así también, demuestra ser un aspirante ideal por ser amante de la polémica, ¿apoyarías su entrada a la competencia?

¿Quién es Jonathan Fierro, el actor que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Reconocido actor y uno de los rostros más reconocidos en los realitys, él es Jonathan Fierro , quien fue el ganador de Protagonistas de Nuestra Tele, una producción del Canal RCN en el año 2017, en el que cautivó a los televidentes con su seguridad.

¿Quién es Jonathan Fierro, uno de los aspirantes del tercer grupo de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Oriundo de la ciudad de Barranquilla, Jonathan tiene múltiples expectativas en caso de ingresar a La casa de los famosos Colombia, pues es crítico en sus decisiones y, de igual modo, es una persona selectiva.

En la actualidad el actor está en una relación sentimental y se considera una persona competitiva al saber que tiene gran experiencia en los realitys. Si crees que su presencia sería elemental en el reality, vota por él.

¿Quién es Felipe Ojeda, el deportista que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Distinguido deportista y creador de contenido digital, él es Andrés Felipe Ojeda Villamizar , oriundo de la ciudad de Bucaramanga, uno de los aspirantes del tercer grupo de La casa de los famosos 3.

¿Quién es Felipe Ojeda, uno de los aspirantes del tercer grupo de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Pipe Ojeda está soltero y ha revelado que no se negaría en darle una nueva oportunidad al amor si se trata de conocer a una mujer que cumpla con todas sus expectativas de vida.

Sin duda, Pipe ha demostrado ser una persona responsable, disciplinada y competitiva. Si quieres ver una persona con criterio y honesta, el deportista sería un aspirante ideal para entrar a la competencia.

¿Quién es Santiago Ríos, el atleta que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Oriundo de la ciudad de Medellín, Antioquia y reconocido deportista, él es Santiago Ríos , un reconocido deportista y creador de contenido digital, quien comparte varios detalles de su vida acerca de su estilo de vida saludable.

¿Quién es Santiago Ríos, uno de los aspirantes del tercer grupo de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Santiago se encuentra soltero, pues no se negaría a la oportunidad de encontrar el amor en el reality. Además, ha participado en otros realitys donde fue apodado como: “el novio de Colombia”.

Si crees que Santiago es el candidato ideal para ingresar al reality, recuerda que cuenta con múltiples características, en especial por ser una persona competitiva, ¿votarías por él?

¿Cómo votar por tu aspirante preferido del tercer grupo de La casa de los famosos Colombia 2026?

Recuerda que las votaciones están abiertas hasta el próximo el domingo 9 de noviembre a las 4 p.m. El nombre del primer habitante que ingresará a La casa de los famosos Colombia 3 será en el horario de las 7:00 p.m. a través de Noticias RCN.

A continuación, te explicamos el proceso que debes tener en cuenta para elegir a tu candidato preferido para que ingrese a la tercera temporada de La casa de los famosos 3: