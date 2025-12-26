Casa lista para el 2026: estos rituales atraen fortuna y prosperidad según el Feng Shui
Prepara tu hogar y evita malos hábitos para recibir el nuevo año con buena suerte y prosperidad.
Faltan pocos días para recibir un nuevo año, y muchas personas recurren a los agüeros para atraer buena suerte y prosperidad.
Aunque estas tradiciones varían según las creencias de cada país, todas comparten un objetivo: cerrar ciclos y abrir la puerta a nuevas oportunidades.
¿Cómo preparar tu hogar para atraer buena suerte este fin de año?
En Colombia, muchos agüeros están relacionados con la ropa, la comida, el dinero y los rituales en casa, en los que se ha adoptado también la práctica milenaria del Feng Shui.
Por eso, recopilamos algunos consejos para preparar el hogar y recibir el nuevo año:
- Limpieza profunda: Limpiar la casa a fondo unos días antes de fin de año ayuda a renovar la energía. Sacar objetos y ropa que ya no se usen también es parte de este ritual, especialmente limpiar los closets, donde según estas prácticas suele estancarse la energía.
- Uso de vinagre: Algunos recomiendan limpiar los pisos con vinagre para alejar las malas vibras.
- Canela: Esta especia, común en muchos hogares, se considera buena conductora de energía positiva y de prosperidad. Algunos agüeros indican que soplar canela en la puerta de la casa atrae el dinero y la buena fortuna.
- Monedas en los zapatos: otro de los agüeros más usados para atraer prosperidad es colocar billetes o monedas en el zapato izquierdo, junto con una pizca de canela. Si se puede desde días antes del 31.
¿Qué se debe evitar antes de fin de año para no alejar la buena suerte?
Antes de recibir el nuevo año, hay ciertos hábitos que es mejor evitar si quieres atraer la buena suerte.
Según los agüeros más populares en Colombia, no barrer la casa después de la medianoche puede “arrastrar” la fortuna fuera del hogar.
Tampoco se recomienda prestar dinero ni objetos, ya que se cree que esto puede alejar la prosperidad.
Evita discutir o tener conflictos con familiares y amigos, ya que la energía negativa puede quedarse en la casa y se puede ver representado durante todo el año.
Finalmente, dejar ropa vieja o trapos sucios acumulados en los closets puede bloquear la buena energía que llega con el nuevo año.