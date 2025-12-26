J Balvin lanzó junto a Bizarrap "BZRP Music Sessions #62/66", ¿le respondió a Residente?
J Balvin y Bizarrap presentaron su esperada colaboración y desatan controversia por Residente: "Te debería odiar pero no me dan ganas".
El cantante J Balvin lanzó en la noche del 26 de diciembre su esperada colaboración junto al productor argentino Bizarrap llamada “BZRP Music Sessions #62/66”.
¿J Balvin le respondió a Residente en su sesión con Bizarrap “BZRP Music Sessions #62/66”?
Gonzalo Julián Conde, mejor conocido como Bizarrap, se ha hecho popular a nivel mundial por sus sesiones junto a famosos artistas de diferentes países, algunos han sido Shakira, Daddy Yankee, Arcángel, Peso Pluma, Residente y ahora J Balvin.
El cantante colombiano J Balvin, uno de los máximos exponentes del género urbano, dio a conocer su colaboración junto a Bizarrap: “BZRP Music Sessions #62/66”.
Esta colaboración musical tenía con altas expectativas a los amantes del género urbano por conoce esta composición y también a las personas que se acordaban de la tiradera de Residente a J Balvin años atrás en un sesión con Bizarrap, exactamente la #49.
¿Qué dice la letra de la BZRP Music Session #62 de J Balvin y Bizarrap?
Aunque muchos esperaban que J Balvin reviviera la polémica con Residente por sus pullas hacia él en su sesión con Bizarrap, el colombiano quiso hacer una canción diferente lejos del odio y el rencor.
El cantante paisa se decantó por un estilo con varios ritmos desde el urbano hasta el vallenato, pasando por ritmos como el pop y la electrónica.
Cuando pensé que por fin ya te olvidé, me apareció tu foto. Se me aguaron los ojos, me cambió la mirada
A simple vista, la canción es una composición de desamor, en la que el paisa cuenta la historia de alguien no supera a un amor del pasado.
En la canción hay frases como "Y a la que me olvidó, se le olvidó que me olvidó" o "Te debería odiar pero no me dan ganas", en donde J Balvin quiso darles gusto a esos fanáticos despechados.
Lo que es un hecho es que en la letra de “BZRP Music Sessions #62/66” no hubo rastros de tiraderas o pullas para Residente.
¿Cuál fue la sesión que Residente le dedicó a Bizarrap?
La BZRP Music Sessions #49, publicada en marzo de 2022 por Bizarrap y Residente, causó gran impacto en la escena urbana por incluir una tiradera directa contra J Balvin.
En la sesión, Residente cuestiona el perfil artístico del colombiano y marca una diferencia entre el éxito comercial y lo que considera una propuesta con contenido y compromiso.
El conflicto venía desde 2021, cuando J Balvin criticó a los Latin Grammy por no valorar lo suficiente la música urbana. Residente respondió públicamente, señalando contradicciones en ese reclamo y acusando a Balvin de representar una versión superficial del género y de mantenerse al margen de problemáticas sociales en Colombia.
La sesión se volvió viral de inmediato y generó un fuerte debate en redes y medios. Mientras algunos celebraron la postura crítica de Residente, otros la consideraron excesiva. J Balvin evitó responder con otra canción en su momento.
Por lo que muchos esperaban que en "BZRP Music Sessions #62/66" el antioqueño le respondiera o le lanzara una pulla al puertorriqueño.