Nicolás Arrieta, primer habitante confirmado de La Casa de los Famosos Colombia 3: así quedaron las votaciones

Se cumplió la primera semana de votaciones de La casa de los famosos Colombia y ya se conoce el nombre del primer habitante de la tercera temporada. Con más del 50% de los votos, Nicolás Arrieta aseguró su ingreso al programa del Canal RCN.

¿Cómo quedaron las votaciones del primer grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia?

El Jefe abrió oficialmente las votaciones el pasado 20 de octubre a las 7 a.m. y desde ese momento el público pudo votar por su favorito.

El primer grupo de aspirantes estuvo conformado por Javier Gómez, Juanchi Brodie, Carlos Grande, Juan Diego Becerra, Juandi Duque y Nicolás Arrieta; y este último con la mayoría de votos fue el elegido por los internautas.

Las votaciones se cerraron oficialmente este domingo, 26 de octubre a las 4 p.m., y los resultados quedaron así:

Carlos Grande: 1.40%

Javier Gómez: 33.30%

Juan Diego Becerra: 0.70%

Juanchi: 6.30%

Juandi Duque: 5.60%

Nicolás Arrieta: 52.70%

¿Quién es Nicolás Arrieta, el primer habitante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Nicolás Alejandro Arrieta García es uno de los pioneros en la creación de contenido digital en Colombia y, a su vez, uno de los influencers más polémicos en el país. Su estilo es conocido como irreverente y se muestra como una persona que no le teme a decir lo que piensa.

Suele dividir con facilidad las opiniones en las plataformas digitales, donde es un referente para algunos y una voz incómoda para otros.

El creador de contenido tiene 34 años y nació en Bogotá. En una entrevista en exclusiva con SuperLike, cuando se le preguntó por su estado actual dijo que “según ella, está soltero, pero según yo somos novios”. Entonces, no sabemos si en realidad entra soltero o comprometido a la casa más famosa de Colombia.

El influencer, quien mide 1.72 centímetros, ha dicho públicamente que estuvo varias semanas en rehabilitación y que seguramente esa experiencia le puede servir dentro del reality.

Aseguró que no tendría problema con comer lo mismo durante varios días y que el encierro y la desconexión no sería un problema para él.

“El contacto físico no me gusta. Dar la mano bien, pero no soy de dar abrazos. Igual no creo que pase, ¿quién querría abrazar a Nicolás Arrieta, por Dios?”, aclaró.

Sobre los famosos que han pasado por el reality dijo que no se identifica con ninguno.

Acerca de lo que podría suceder con su presencia en la casa, sin dudar, dijo que “lo más raro es que se porte bien”.

En el 2026, seremos testigos de lo que sucederá en La casa de los famosos Colombia con Nicolás Arrieta adentro. Por lo pronto, recuerda que visitar lacasadelosfamososcolombia.com y estar atento a las votaciones.