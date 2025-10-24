Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juliana Calderón reveló que se hizo pasar por Yina en Stream Fighters y mostró video

¡Nadie se dio cuenta! Juliana Calderón sacó a la luz video en el que dejó ver cómo se hizo pasar por su hermana en evento de WestCol.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Juliana Calderón se hizo pasar por Yina Calderón
Juliana Calderón mostró video de cuando se hizo pasar por Yina. (Fotos Canal RCN)

Juliana Calderón sorprendió al revelar recientemente que se hizo pasar por su hermana Yina Calderón en el evento de WestCol.

Juliana Calderón se hizo pasar por Yina Calderón en Stream Fighters y nadie se dio cuenta

Yina Calderón ha estado en el ojo del huracán desde el pasado 18 de octubre debido a que abandonó su enfrentamiento contra Andrea Valdiri entre silbidos y rechazo de los asistentes.

Este tema ha dado bastante de qué hablar por el desplante de Yina con las personas que pagaron una boleta para verla enfrentarse con Valdiri.

En medio de esta polémica, la hermana menor de Yina, Juliana Calderón, sorprendió al hacer inesperada revelación sobre ese día, asegurando que se hizo pasar por su hermana y nadie se percató.

El gesto de Juliana Calderón que encendió las redes tras la salida de Yina
Juliana Calderón se hizo pasar por Yina Calderón durante Stream Fighters. (Foto Canal RCN).

¿Cuál es el video que muestra el momento en que Juliana Calderón se hizo pasar por Yina Calderón?

Juliana Calderón contó que después del evento se había viralizado un video que dejaba ver a Yina Calderón salir completamente escoltada tras Stream Fighters.

Hay un muchacho que hizo un video diciendo que Yina salió súper escoltada y muestra un pedacito, no es Yina, soy yo.

Juliana reveló que las personas de seguridad del evento les propusieron colocar otra persona que se hiciera pasar por Yina por si intentaban atentar contra su integridad, fue allí que Juliana se postuló para hacerse pasar por ella.

Si intentaban pegarle o cualquier cosa que fuera a mí y no a ella que va para un reality.

Juliana sacó a la luz el momento en el que se hizo pasar por su hermana y allí se observa el momento en sale rodeada por un grupo de seguridad, y en efecto se ve a una mujer con una chaqueta con capota cubriéndose el rostro.

Juliana Calderón aclaró si se burló de Yina Calderón tras su enfrentamiento a Andrea Valdiri

Juliana Calderón aprovechó el momento para aclarar otra polémica sobre su hermana y fue que la acusaron de burlarse de ella.

Me están funando por muchas cosas.

Juliana Calderón aclaró que ella no se había burlado de su hermana en el evento y que todo fue parte de una confusión y un estado de shock que tenía.

Me están funando por el video en el que se ve a la gente gritando "Yina, se cag*", ese día yo estaba como en shock y no entendía nada.

Juliana Calderón despejó rumores sobre posible demanda de Westcol a Yina
Juliana Calderón aclaró tema de Yina Calderón. (Foto Canal RCN).
