Así se veía Marilyn Patiño de La casa de los famosos Colombia en sus inicios en la televisión

Tras confirmarse la participación de Marilyn Patiño de La casa de los famosos Colombia salieron a la luz fotos suyas del pasado.

Así se veía Marilyn Patiño en el pasado
Salieron a la luz fotos de Marilyn Patiño antes de ser famosa. (Fotos Canal RCN)

En la mañana del 15 de diciembre se confirmó la participación de Marilyn Patiño para La casa de los famosos Colombia 2026.

¿Cómo se veía Marilyn Patiño en sus inicios en televisión?

El Jefe de La casa de los famosos Colombia sigue develando sus cartas para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Tras revelar los nombres de Manuela Gómez, Campanita y Johanna Fadul, el Jefe de La casa de los famosos Colombia reveló el nombre de la actriz Marilyn Patiño.

La actriz llega al formato del Canal RCN para ponerle todo su carisma, personalidad y carácter, ya que ha dejado claro que no le gusta la 'mojigatería' ni las personas que quieren pasar por encima de otros.

Marilyn Patiño
Marilyn Patiño en sus inicios en televisión. (Foto del Canal RCN)

¿Cuáles fueron las fotos que salieron a la luz de Marilyn Patiño?

La revelación de la actriz en la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia ha hecho que muchos de los internautas se emocionen por verla.

Asimismo, ha generado curiosidad sobre su pasado y en esta han salido a la luz unas imágenes suyas de cómo lucía en sus inicios en la televisión.

En redes sociales aparecieron fotos de la actriz de cómo se veía antes, aunque a simple vista los cambios físicos no son tan grandes, lo que más llama la atención en su color de cabello, ya que antes lucía un rubio encendido.

Como era de esperarse, las fotografías del pasado de Marilyn Patiño han provocado múltiples reacciones en redes sociales en donde muchos han expresado su asombro con el cambio físico de la actriz y otros por el contrario aseguran que sigue idéntica.

¿Cuántos hijos tiene Marilyn Patiño de La casa de los famosos Colombia?

La actriz sostuvo un romance con el empresario Héctor Fabián Bonilla Ulloa, quien falleció en 2023, con él tuvo dos hijos, Valentino, quien nació en el año 2018 y Samuel, a quien dio a luz en el año 2020.

Tras esta tragedia en su vida, Marilyn empezó una relación sentimental con un misterioso hombre con quien tuvo a su tercer hijo, Milagros, a quien tuvo a principio de este 2025.

La actriz ha sido directa al asegurar que prefiere mantener en privado su vida sentimental y también comparte pocos detalles de sus hijos.

Marilyn Patiño provoca reacciones con su ingreso a La casa de los famosos Colombia
Marilyn Patiño confirmada para La casa de los famosos Colombia. (Fotos Canal RCN)
