Jessi Uribe volvió a casa tras su inesperada separación con Paola Jara y se llevó sorpresa

Los nombres de Paola Jara y Jessi Uribe fueron tendencia en el último fin de semana luego que anunciaran una repentina separación temporal.

¿Cómo le fue a Jessi Uribe en su regreso a casa tras repentina separación con Paola Jara?

Paola Jara y Jessi Uribe sorprendieron a sus fanáticos en la jornada del 12 de diciembre al mostrarse afectados a nivel sentimental tras tener que separarse por unos días.

El cantante bumangués reveló que esta separación se debía a que él tenía que volver a cumplir con sus compromisos laborales tras estar casi un mes en casa dedicado al cuidado de su hija y esposa.

Como era de esperarse, esta separación temporal ha dado bastante de qué hablar en redes sociales en donde muchos de sus seguidores se han mostrado conmovidos por la situación que les toca vivir a la pareja.

Precisamente, varios de sus seguidores llegaron a preocuparse al creer que se trataba de una separación más larga. Sin embargo, el cantante confirmó en las últimas horas que ya regresó a su casa y se llevó sorpresa.

Jessi Uribe regresó a casa y se llevó sorpresa. (Foto Canal RCN | AFP: Romain Maurice).

¿Cuál fue la sorpresa que se llevó Jessi Uribe en su regreso a casa?

El cantante de 'Dulce pecado' les reveló a sus seguidores que tras varios días fuera de casa por compromisos laborales ya estaba de regreso.

Jessi Uribe les compartió la noticia a sus seguidores a través de sus historias de Instagram en donde mostró su felicidad y emoción por reencontrarse con su esposa e hija.

Sin embargo, el cantante sorprendió a sus seguidores al mostrarles que al llegar a casa se había sorprendido porque en sus días de ausencia su armario estaba lleno de cosas de su hija Emilia.

Precisamente, había un sombrero y unas botas nuevas de su pequeña, algo que le generó sorpresa al cantante, quien aseguró que cada vez su armario y toda la casa estaban llenándose de prendas y objetos de Emilia.

Cada vez que llego a la casa hay más cosas de Emilia, miren eso tan lindo. ¿Qué es esa? Nos invadió esta chinita.

¿Por qué Jessi Uribe y Paola Jara no van a mostrar el rostro de Emilia?

La pareja de cantantes Jessi Uribe y Paola Jara han tenido el foco mediático en el último mes tras el nacimiento de su hija Emilia.

Los cantantes aunque prefirieron dedicarse de lleno a su hija, han ido compartiendo detalles de lo que han vivido en esta etapa.

No obstante, ambos fueron directos al asegurar que no mostrarían el rostro de Emilia por el momento para protegerla de malos comentarios.