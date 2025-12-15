Así lucía Andrea Valdiri en su niñez y adolescencia: "ni yo misma me la creo"

La empresaria y modelo barranquillera Andrea Valdiri sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes de su niñez y adolescencia, asegurando que ni ella misma podía creer cuánto ha cambiado.

¿Cuáles son las fotos que Andrea Valdiri compartió en Instagram de su niñez y adolescencia?

La modelo de 34 años sorprendió a sus más de nueve millones de seguidores en Instagram al compartir, a través de sus historias, varias fotografías de su infancia y adolescencia.

Andrea Valdiri dejó ver a sus seguidores lo bella que era de niña y adolescente. (Foto: Canal RCN)

En una de las primeras imágenes aparece cuando tenía cerca de nueve años y se encontraba dentro de un vehículo.

Allí, dejó ver que desde muy pequeña era vanidosa, pues incluso a esa edad solía humectarse los labios.

Además, mostró fotografías de su primera comunión y confesó que ni ella misma podía creer cuánto ha cambiado con el paso del tiempo.

Entre risas, también reveló una imagen en la que aparece junto a otras jóvenes en lo que sería una fiesta de cumpleaños.

Allí llamó la atención de sus seguidores al mostrar lo delgada que era y que en ese entonces no tenía busto.

Nena mira, yo no tenía nada de sen!tos, mira... plana hermana", dijo asegurando que ni se acordaba de sus invitadas.

Asimismo, compartió con orgullo imágenes de cuando, a los 16 años, ingresó a la agencia de modelos de Canal RCN, asegurando que desde muy joven ha sido “divina” e incluso comparándose con Angelina Jolie.

Andrea Valdiri expresó que siempre ha sido bella e incluso se comparó con la actriz Angelina Jolie. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo se hizo famosa Andrea Valdiri?

Andrea Valdiri dio su gran salto a la fama gracias a un video en el que aparecía bailando y que fue compartido en redes sociales por el cantante vallenato Wilfran Castillo. La publicación se volvió viral en poco tiempo y permitió que miles de personas conocieran su carisma y estilo, cuando aún no era una figura reconocida.

A partir de ese momento, su presencia en redes creció de forma acelerada. Valdiri aprovechó la visibilidad para crear contenido constante, conectar con el público y consolidarse como una de las influencers más populares del país.