J Balvin hace inesperado anuncio tras sus conciertos en Medellín y Bogotá, ¿qué dijo?

J Balvin se sinceró con sus seguidores tras lo vivido en Medellín y Bogotá y los dejó en shock con importante anuncio.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
J Balvin reapareció y dejó importante anuncio en redes
J Balvin sorprendió a sus fans con anuncio. (AFP: Jaime SALDARRIAGA)

José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin en el mundo artístico, se ha apoderado de las tendencias en los últimos días por lo que fueron sus shows en Medellín y Bogotá.

¿Cómo le fue a J Balvin en sus conciertos en Medellín y Bogotá?

El cantante tuvo dos shows que dieron bastante de qué hablar, ya que en ambos brindó espectáculos de más de ocho horas en las que no solo cantó él, sino, trajo una nómina de lujo de invitados.

El conocido 'Niño de Medellín' trajó a sus conciertos artistas como: Daddy Yankee, 50Cent, Eyan Castro, Dragón y Caballero, Blindaje 10, Jiggy Drama y Reykon, Arcángel, Nicky Jam, Cosculluela, Zion y De La Ghetto, Feid, Nio García, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Jory, entre otros.

Estas dos presentaciones acapararon las portadas y las redes sociales, siendo para algunos internautas unos de los mejores conciertos del segundo semestre del 2025.

Tras todo este 'boom' mediático, el cantante paisa les dio una buena noticia a sus seguidores en la mañana del 15 de diciembre.

J Balvin se presenta en los Premios Latin GRAMMY 2020 el 15 de noviembre de 2020 en Miami, Florida.
J Balvin sorprendió a sus seguidores con buena noticia. (AFP: Alexander Tamargo)

¿Cuál fue el anuncio que hizo J Balvin tras sus conciertos en Medellín y Bogotá?

El cantante antioqueño J Balvin sorprendió a sus seguidores con un emotivo video en el que les reveló a sus seguidores que su gira "Ciudad Primavera" continúa.

Todo empezó en casa, ese amor no se explica, se siente.

El artista paisa aseguró que tras sentir todo el amor de sus seguidores en estas dos presentaciones, se animó junto a su equipo de trabajo a hacer más presentaciones por todo el país.

Cuando se siente así se comparte, por eso, Ciudad Primavera no se detiene, lo que nació como un momento hoy se convierte en algo más grande, esto no es solo un show es una celebración, es Colombia creciendo.

¿En qué ciudades de Colombia se presentará J Balvin?

El cantante se mostró agradecido con su público por todo lo vivido durante estos días en Medellín y Bogotá: "J Balvin existe gracias a ustedes".

El reguetonero aseguró que estará en seis ciudades nuevas en Colombia con su gira en donde aseguró que tendrá grandes sorpresas y shows para sus asistentes.

  • Cali - marzo 21 Pacual Guerreo
  • Cúcuta - 11 de abril General Santander
  • Bucaramanga - 18 de abril Américi Montanini
  • Barranquilla - 1 mayo Romelio Martínez
  • Valledupar - 2 de mayo Parque la leyenda vallenata
  • Cartagena - 9 de mayo Jaime Morón

El cantante reveló que lanzará la preventa para sus shows desde el viernes 19 de diciembre y aseguró que su música era la representación de todo país.

Lo que nació en casa ahora es en toda Colombia. Es un amor que no se explica. Se siente. CIUDAD PRIMAVERA TOUR COLOMBIA 2026.

J Balvin se sinceró previo a su concierto en El Campín
J Balvin se sinceró tras su show en Bogotá. (Foto AFP: Jaime SALDARRIAGA)

 

 

 

 

 

