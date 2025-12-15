Rigoberto Urán divirtió tras comentario en el camerino con J Balvin

El ciclista Rigoberto Urán divirtió a sus millones de fanáticos luego de revelar un inédito momento de él compartiendo con J Balvin y su equipo de trabajo en los camerinos tras terminarse el concierto del artista en Bogotá.

¿Rigoberto Urán estaba con J Balvin?

El deportista asistió al concierto que el paisa realizó en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en la ciudad de Bogotá, donde logró sould out y con el que sorprendió a los miles de asistentes tras su puesta en escena e increíbles invitados en tarima como el británico Ed Sheeran y varios iconos del género urbano como Feid, Nicky Jam, Reykon, Zion, Arcángel, entre otros.

Luego de su concierto, el cantante celebró el éxito que tuvo con su familia, amigos y equipo de trabajo en los camerinos, donde realizó su propia fiesta.

En medio de la celebración, Rigoberto Urán fue uno de los protagonistas al llamar la atención con su particular humor.

¿Rigoberto Urán no quería terminar la fiesta tras concierto de J Balvin?

El deportista compartió un video a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, en donde se mostró junto a J Balvin en el remate del concierto detallando que la fiesta no se podía terminar.

"En estos momentos no podemos parar la música, estamos en familia y la estamos pasando muy bien, el que está poniendo la música queda despedido, necesitamos subir el nivel", expresó.

Según mostró era el capítulo 3 de la fiesta, por lo que, le señaló a J Balvin que los capítulo 4 y 5 no podían salir a la luz.

Por su parte, J Balvin reveló otro video del momento en el que enseñó al ciclista señalar que apenas iban en la mitad de la celebración y ponerse feliz al escuchar música navideña.

Tras las revelaciones, lograron varias reacciones de los internautas que indicaron lo mucho que Rigo los hizo reír y cuánto les gusta el humor que maneja el deportista.

Además, de resaltar la humildad de ambos colombianos y la amistad que hay entre ellos.