Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Marcela Reyes anunció múltiples retoques estéticos para diciembre: “me estoy tuneando”

Marcela Reyes anunció que durante el mes de diciembre se realizará varios retoques estéticos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Marcela Reyes revela por qué diciembre será el mes de sus retoques estéticos
Marcela Reyes revela por qué diciembre será el mes de sus retoques estéticos. (Foto Canal RCN).

La reconocida DJ colombiana Marcela Reyes volvió a encender las redes sociales al revelar que diciembre será su mes de transformación física. Con una frase que no pasó desapercibida, la empresaria anunció varios retoques estéticos y dejó a sus seguidores a la expectativa.

Artículos relacionados

¿Por qué Marcela Reyes decidió realizarse retoques estéticos en plena época decembrina?

A través de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Marcela Reyes reveló que durante todo el mes de diciembre ha estado realizándose diversos retoques estéticos con el objetivo de mejorar el aspecto de su cuerpo.

Marcela Reyes se sincera y anuncia varios cambios estéticos para cerrar el año
Marcela Reyes se sincera y anuncia varios cambios estéticos para cerrar el año. (Foto Canal RCN).

Asimismo, la influenciadora se adelantó a las posibles críticas por elegir esta época del año para someterse a dichos procedimientos, teniendo en cuenta que se aproximan celebraciones como la Navidad y el inicio de un nuevo año, marcados por fiestas y reuniones sociales.

Artículos relacionados

No obstante, Reyes explicó que para ella diciembre resulta ideal, ya que le permite recibir el nuevo año sintiéndose más cómoda y satisfecha con su imagen.

“Yo no sé ustedes cómo lo hacen. Muchas personas se empiezan a cuidar a inicios de año, como en enero, pero yo siempre en lo personal empiezo en diciembre, porque quiero que el nuevo año me coja súper bien, entonces ya empecé a hacerme todos mis procedimientos”, expresó.

¿Cuáles son los retoques estéticos que Marcela Reyes planea realizarse en diciembre?

Asimismo, según comentó Marcela Reyes, hasta el momento ya se habría realizado un retoque en sus cejas y habría iniciado un reto para bajar de peso. Además, adelantó que en los próximos días planea someterse a otros procedimientos, como un bronceado de piel y un retoque de bótox para mejorar el aspecto de su rostro, entre otros cambios estéticos.

Marcela Reyes prende las redes al confirmar múltiples retoques estéticos este diciembre
Marcela Reyes prende las redes al confirmar múltiples retoques estéticos este diciembre. (Foto Canal RCN).

“Inicié mi reto para bajar de peso, ya me hice las cejas y ahorita estoy llegando donde la mejor médica de Colombia. Me estoy tuneando, entonces todo lo que me empiece a hacer se los voy a mostrar, porque me quiero poner espectacular. Me quiero retocar el bótox, me voy a broncear, o sea, me voy a hacer de todo”.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón, Epa Colombia Yina Calderón

Yina Calderón rompió el silencio sobre visita a Epa Colombia en Navidad, ¿se acabó la amistad?

Yina Calderón se refirió a Epa Colombia en medio de su condena y la llegada de la Navidad y Año Nuevo 2026.

Juan David Tejada lanza su primera canción. Aída Victoria Merlano

El Agropecuario sorprende con su primera canción, ¿Indirecta para Aida Victoria Merlano?

El Agropecuario sorprende con su primera canción, un corrido que desató rumores y dividió opiniones en redes sociales.

El mensaje de Karina García que muchos interpretaron como una indirecta a Altafulla Karina García

Karina García lanzó contundente mensaje que muchos asociaron con Altafulla: "tiene nombre y apellido”

Karina García compartió un mensaje que no pasó desapercibido y que muchos interpretaron como una clara pulla a Altafulla.

Lo más superlike

Javier Jattin y los actores que le enseñaron actuación Producciones RCN

Javier Jattin recordó a los actores de Chepe Fortuna que le enseñaron actuación

El actor habló del legado actoral y humano que actores dejaron en Chepe Fortuna y en su formación profesional.

Canal RCN sorprende al anunciar las sorpresas que traerá para el 2026 Viral

Canal RCN sorprende al anunciar las sorpresas que traerá para el 2026, ¿estás preparado?

Shakira suspendió su concierto en Córdoba por inesperada situación Shakira

Shakira suspendió su concierto en Córdoba por inesperada situación: ¿qué sucedió?

Florinda Meza posa para fotos durante conferencia de prensa de la película 'Dulce Familia' en Cinepolis Plaza Universidad. Talento internacional

Florinda Meza volvió a arremeter contra María Antonieta de las Nieves: esto sucedió

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto. Salud

¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos