Marcela Reyes anunció múltiples retoques estéticos para diciembre: “me estoy tuneando”

La reconocida DJ colombiana Marcela Reyes volvió a encender las redes sociales al revelar que diciembre será su mes de transformación física. Con una frase que no pasó desapercibida, la empresaria anunció varios retoques estéticos y dejó a sus seguidores a la expectativa.

¿Por qué Marcela Reyes decidió realizarse retoques estéticos en plena época decembrina?

A través de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Marcela Reyes reveló que durante todo el mes de diciembre ha estado realizándose diversos retoques estéticos con el objetivo de mejorar el aspecto de su cuerpo.

Marcela Reyes se sincera y anuncia varios cambios estéticos para cerrar el año. (Foto Canal RCN).

Asimismo, la influenciadora se adelantó a las posibles críticas por elegir esta época del año para someterse a dichos procedimientos, teniendo en cuenta que se aproximan celebraciones como la Navidad y el inicio de un nuevo año, marcados por fiestas y reuniones sociales.

No obstante, Reyes explicó que para ella diciembre resulta ideal, ya que le permite recibir el nuevo año sintiéndose más cómoda y satisfecha con su imagen.

“Yo no sé ustedes cómo lo hacen. Muchas personas se empiezan a cuidar a inicios de año, como en enero, pero yo siempre en lo personal empiezo en diciembre, porque quiero que el nuevo año me coja súper bien, entonces ya empecé a hacerme todos mis procedimientos”, expresó.

¿Cuáles son los retoques estéticos que Marcela Reyes planea realizarse en diciembre?

Asimismo, según comentó Marcela Reyes, hasta el momento ya se habría realizado un retoque en sus cejas y habría iniciado un reto para bajar de peso. Además, adelantó que en los próximos días planea someterse a otros procedimientos, como un bronceado de piel y un retoque de bótox para mejorar el aspecto de su rostro, entre otros cambios estéticos.

Marcela Reyes prende las redes al confirmar múltiples retoques estéticos este diciembre. (Foto Canal RCN).

“Inicié mi reto para bajar de peso, ya me hice las cejas y ahorita estoy llegando donde la mejor médica de Colombia. Me estoy tuneando, entonces todo lo que me empiece a hacer se los voy a mostrar, porque me quiero poner espectacular. Me quiero retocar el bótox, me voy a broncear, o sea, me voy a hacer de todo”.