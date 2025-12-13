Paola Jara enseñó cómo son sus días junto a su hija tras repentina separación con Jessi Uribe

Paola Jara y Jessi Uribe sorprendieron recientemente con un inesperado anuncio en el que confirmaron una repentina separación temporal. Ahora, la reconocida cantante popular enseñó cómo son sus días junto a su pequeña hija Emilia ahora que su esposo no está presente.

¿Jessi Uribe y Paola Jara ya no están juntos?

La reconocida cantante de música popular Paola Jara reveló a través de sus redes sociales el difícil momento personal que atraviesa junto a su esposo, Jessi Uribe. A pocas semanas del nacimiento de su hija Emilia, la pareja tuvo que separarse de manera temporal debido a los compromisos laborales del cantante.

Paola Jara revela tierna imagen de Emilia. (AFP/ Frazer Harrison)

Según explicó la artista, esta distancia le ha resultado especialmente dura tanto para ella como para la pequeña Emilia, quien había compartido varios días junto a su padre.

“Que el papá se tenga que ir a trabajar nos está dando muy duro, @jessiuribe3 te amamos”, escribió Paola Jara en sus redes sociales.

Con esto, Paola Jara dejó claro, aunque no se trata de una ruptura sentimental, sino de una separación temporal por motivos laborales, sí ha sido complicado de asimilar.

¿Cómo transcurren los días de Paola Jara tras repentina separación con Jessi Uribe?

Ahora bien, durante la mañana de este sábado 13 de diciembre, Paola Jara compartió una emotiva fotografía por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en la que enseñó cómo transcurren sus días ahora que Jessi Uribe no se encuentra 100 % en casa.

En la instantánea se puede ver a la artista cargando en brazos a la pequeña Emilia, quien permanece con el rostro cubierto con emojis, mientras la alimenta con un tetero. Junto a la fotografía escribió: “mis días (emoji enamorado)”, dando a entender que estaría disfrutando cada etapa de su vida como madre.

La publicación generó reacciones entre sus seguidores, quienes comentaron la imagen y destacaron cómo Paola Jara pasa sus días junto a su hija mientras Jessi Uribe cumple con sus compromisos laborales.