Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paola Jara enseñó cómo son sus días junto a su hija tras repentina separación con Jessi Uribe

Entérate de cómo son los días de la cantante popular Paola Jara junto a su hija Emilia tras repentina separación con Jessi Uribe.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así son los días de Paola Jara con su hija tras separarse temporalmente de Jessi Uribe
Así son los días de Paola Jara con su hija tras separarse temporalmente de Jessi Uribe. (Foto Canal RCN).

Paola Jara y Jessi Uribe sorprendieron recientemente con un inesperado anuncio en el que confirmaron una repentina separación temporal. Ahora, la reconocida cantante popular enseñó cómo son sus días junto a su pequeña hija Emilia ahora que su esposo no está presente.

Artículos relacionados

¿Jessi Uribe y Paola Jara ya no están juntos?

La reconocida cantante de música popular Paola Jara reveló a través de sus redes sociales el difícil momento personal que atraviesa junto a su esposo, Jessi Uribe. A pocas semanas del nacimiento de su hija Emilia, la pareja tuvo que separarse de manera temporal debido a los compromisos laborales del cantante.

El detalle físico de Emilia que Paola Jara sí dejó ver en redes
Paola Jara revela tierna imagen de Emilia. (AFP/ Frazer Harrison)

Según explicó la artista, esta distancia le ha resultado especialmente dura tanto para ella como para la pequeña Emilia, quien había compartido varios días junto a su padre.

Artículos relacionados

“Que el papá se tenga que ir a trabajar nos está dando muy duro, @jessiuribe3 te amamos”, escribió Paola Jara en sus redes sociales.

Con esto, Paola Jara dejó claro, aunque no se trata de una ruptura sentimental, sino de una separación temporal por motivos laborales, sí ha sido complicado de asimilar.

¿Cómo transcurren los días de Paola Jara tras repentina separación con Jessi Uribe?

Ahora bien, durante la mañana de este sábado 13 de diciembre, Paola Jara compartió una emotiva fotografía por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en la que enseñó cómo transcurren sus días ahora que Jessi Uribe no se encuentra 100 % en casa.

Artículos relacionados

En la instantánea se puede ver a la artista cargando en brazos a la pequeña Emilia, quien permanece con el rostro cubierto con emojis, mientras la alimenta con un tetero. Junto a la fotografía escribió: “mis días (emoji enamorado)”, dando a entender que estaría disfrutando cada etapa de su vida como madre.

La publicación generó reacciones entre sus seguidores, quienes comentaron la imagen y destacaron cómo Paola Jara pasa sus días junto a su hija mientras Jessi Uribe cumple con sus compromisos laborales.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Manuela Gómez ya tiene lista su maleta para La casa de los famosos 2026? Esto dijo Manuela Gómez

Esto respondió Manuela Gómez cuando le preguntaron por su maleta para La casa de los famosos 2026

Manuela Gómez respondió a la pregunta sobre si ya tiene lista su maleta para La casa de los famosos Colombia 2026.

Maleja Restrepo, modelo y presentadora de televisión Maleja Restrepo

Maleja Restrepo comparte conmovedor video de su papá: "hoy también te pienso igual que ayer"

Maleja Restrepo compartió un emotivo video de su papá con un mensaje que él le dedicó y que ha conmovido a sus seguidores.

Así respondió Jessi Uribe cuando le preguntaron si estaba soltero Jessi Uribe

Así reaccionó Jessi Uribe luego que le preguntaran sobre su separación con Paola Jara

Jessi Uribe tuvo curiosa reacción luego le preguntaran por su estado sentimental tras su sorpresiva separación con Paola Jara.

Lo más superlike

Cristiano Ronaldo debutaría en Fast and Furious Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo debutaría en el cine en la famosa saga ‘Fast & Furious’: esto se sabe

¡De la Champions a Hollywood! Vin Diesel reveló que tiene un papel para Cristiano Ronaldo en la próxima película de ‘Fast & Furious’.

'El Gato' Baptista reveló que padece del síndrome de la cueva Salud

¿Qué es el síndrome de la cueva que padece el actor ‘El Gato' Baptista?

J Balvin se sinceró previo a su concierto en El Campín J Balvin

J Balvin rompió el silencio previo a su concierto en El Campín y dejó emotivo mensaje

Muere la actriz Béatrice Picard, la voz de Marge Simpson Talento internacional

Fallece reconocida actriz de doblaje de 'Los Simpson': ¿de quién se trata?

Belinda lanza “Heterocromía” y nos deja ver un lado más maduro de su música. Belinda

Belinda se sincera sobre su estado sentimental tras el lanzamiento de "heterocromía"