El actor venezolano Juan Alfonso 'El Gato' Baptista, reconocido por haber sido expareja de la modelo Natalia París, sorprendió al revelar que enfrenta una condición conocida como 'síndrome de la cueva', que ha modificado su vida social y su rutina diaria.

¿Qué es el síndrome de la cueva que padece el actor 'El Gato' Baptista y cómo se manifiesta?

El síndrome de la cueva no es un diagnóstico formal, pero especialistas en salud mental lo describen como un patrón de aislamiento que aparece tras largos periodos de distanciamiento, estrés o experiencias traumáticas.

Quienes padecen del síndrome de la cueva tienden a evitar interacciones sociales y perciben su hogar como un refugio seguro del que les cuesta salir. (Foto: Freepik)

Quienes lo padecen tienden a evitar interacciones sociales y perciben su hogar como un refugio seguro del que les cuesta salir. Esto puede afectar la vida laboral, familiar y social, generando ansiedad frente a compromisos fuera del hogar.

Expertos destacan que, aunque cada caso es distinto, esta condición puede provocar ansiedad social, disminución de la confianza personal y dificultades para retomar la vida normal, especialmente tras eventos que alteran la rutina, como la pandemia.

¿Qué ha dicho 'El Gato' Baptista sobre cómo lo ha afectado el síndrome de la cueva?

En el pódcast de Juan Pablo Raba, 'Los Hombres sí lloran', el actor de 49 años, habló sobre cómo el síndrome de la cueva transformó su vida a raíz de la llegada de la pandemia del Covid-19.

Explicó que, desde ese momento, ahora prefiere quedarse en casa y que, en ocasiones, le cuesta aceptar entrevistas o compromisos sociales, describiendo esta etapa como un "encierro emocional" en el que su hogar funciona como un refugio frente a las demandas externas.

No hablo ni conmigo. En mi casa estoy con mi gato; a veces no tengo ganas de conversar con nadie. De ahí viene el encierro, el síndrome del hombre de la cueva que surge tras la pandemia. Es ahí donde te preguntas: ¿quién eres tú realmente? ¿Qué personaje eres?", dijo.

También señaló que esta condición no solo afecta su interacción social y percepción personal, sino que también lo ha llevado a replantear prioridades, establecer límites y reflexionar sobre la manera de manejar su vulnerabilidad y sus relaciones.

Asimismo, destacó que, aunque pueda parecer negativo, el síndrome de la cueva también representa una oportunidad para la introspección y el crecimiento personal, pues en medio de este las personas quienes lo padecen puedes hacerse preguntas esenciales como: ¿quiénes somos?, ¿qué perseguimos?, ¿qué cargas debemos soltar?, y ¿cómo podemos reconstruirnos a partir de lo vivido?