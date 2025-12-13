Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocido periodista confesó su enfermedad: ¿por qué el té verde ayuda a prevenir el cáncer?

Reconocido periodista confesó su diagnóstico de cáncer y reveló que el té de guanábana ayuda a prevenir enfermedades.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Por qué el té verde ayuda a prevenir enfermedades? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el nombre de reconocido periodista y creador de contenido digital se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confesar la enfermedad que enfrentó en el pasado al ser diagnosticado de cáncer.

Por su parte, el periodista de Telemundo se sinceró acerca de los cuidados médicos que tuvo para enfrentar esta enfermedad y, también, al confesar que los remedios naturales, como el té de guanábana, le ayudó a prevenir esta enfermedad.

¿Quién es el reconocido periodista que enfrentó una larga batalla contra el cáncer?

El nombre de Juan Manuel Cortés, o más conocido en redes sociales como Juan Ma confiesa, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al hacer una sorprendente confesión acerca de ser sobreviviente de cáncer desde hace seis años, quien expresó las siguientes palabras en sus redes sociales:

“Yo tuve dos tipos de cáncer diferentes. Pero, gracias a Dios, ya llevo seis años libre de cáncer. Hoy me están haciendo una prueba, un procedimiento donde me escanea todo el cuerpo para salir libre de células malignas. En el 2015 me trataron con quimioterapia, luego tuve otro cáncer, pero gracias el tum#r fue removido. En ambos casos, me sirvió mucho tomar té de hoja de guanábana porque contiene compuesto que evitan el crecimiento de tum#res”.

¿Cuál fue el procedimiento médico que tuvo el reconocido periodista? | Foto: Freepik

Por esta razón, Juan Manuel Cortés, se ha convertido en fuente de inspiración al ver que pudo superar la enfermedad con la que fue diagnosticado en el pasado, en especial, por convertirse en fuente de inspiración para sus seguidores.

¿Por qué el té de hoja de guanábana ayuda a prevenir enfermedades como el cáncer, según la IA?

Desde luego, la confesión que realizó Juan Manuel ha sorprendido a varios internautas, quienes han resaltado su gran valentía para afrontar el cáncer.

¿Por qué razón el té de hoja de guanábana ayuda a evitar enfermedades? | Foto: Freepik

Por esta razón, te compartiremos algunos puntos que debes tener en cuenta acerca de la importancia que tiene tomar té de hoja de guanábana para evitar el cáncer. Así que la Inteligencia Artificial, más conocida como IA, te comparte algunos consejos que debes tener en cuenta:

  1. Tiene compuestos naturales: Según han revelado expertos y la IA, las hojas de guanábana tiene elementos que ayudan a frenar el crecimiento de células dañinas.
  2. Ayuda a combatir el estrés: Es clave mencionar que en ocasiones se puede tener un alto nivel de estrés. Sin embargo, los compuestos que tiene este té de guanábana ayudan a proteger las células para tener un equilibrio a nivel emocional.
  3. Ayuda a regular tus hábitos: Sin duda, tomar de vez en cuando el té de guanábana, regula a que las personas tengan hábitos saludables, evitando contraer enfermedades.
  4. Debes tomarlo con normalidad: Según varios especialistas, recomiendan tomar el té con regularidad y en horarios adecuados. Es importante tener los consejos de un experto en salud para mejorar el estado de salud.
